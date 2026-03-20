「HOYTV一姐」妹頭盧頌恩身形暴脹成熱搜 泳裝被追捧成幻想對象：係咪咁重口味

曾經做過𡃁模的「妹頭」盧頌恩近年孖「阿正」李尚正主持的《臥底旅行團》系列深受觀眾喜愛，有「HOYTV一姐之稱」「妹頭」盧頌恩在2009年入行，曾她參與商台與TVB合作的《十人巷》，後來走上主持之路，分別於亞視講馬及有線主持足球節目，由「妹頭」升級做「妹姐」，「妹頭」盧頌恩妹亦曾笑言從未想過跳槽：「我喺呢度做得好舒服，公司又有感情，無動機要走。」

「妹頭」盧頌恩成網民幻想對象

日前在「HOY媒體網絡節目巡禮發佈會」上，率先預告新一輯《臥底旅行團6.0》會有相關內容，「阿正」李尚正和「妹頭」盧頌恩都不約而同稱今次是一個大挑戰拍攝，「阿正」李尚正亦預告有男觀眾都非常期待的「妹姐水著」：「唔係講笑，真係有人鍾意睇。」「妹頭」盧頌恩忍不住說：「大家係咪咁重口味先？不過而家search我個名真係有個『盧頌恩J』。」

相關閱讀：「HOY TV一姐」轉行做𡃁模？碎花恤衫配粉紅色花花膠拖 造型誇張同屯門娜娜撞到應

「妹頭」盧頌恩在少女時代身形相當纖瘦，過往曾有她在2009年於紅館擔任舞蹈員的片段，當時「妹頭」盧頌恩身穿性感舞衣大跳熱舞，跟現在的身形判若兩人，她指是因為疫情期間創業投資於足浴店承受壓力所致：「由創業一刻開始，真係壓力大，瞓覺前一刻都諗舖頭濕碎嘢，譬如好細微嘅裝修改動、揀邊隻廁紙都不停諗，冇時間Take care自己身體狀況，夜晚有壓力就食宵夜，完全唔會諗瘦唔瘦、肥唔肥，我又冇無乜所謂，因為身形多咗人談論都係一件好事，好surprise啲觀眾接受我呢個非幕前樣，仲要好似大家叫我唔好減㖭，我天生下把冇問題，公司又完全唔理，好正喎！」「妹頭」盧頌恩在《臥底旅行團》上多在泳衣示人，效果竟然出奇地討好，搞到「阿正」李尚正一臉不解地說：「而家香港發生咗咩事？妳唔係賣呢樣（身材）㗎嘛，但係妳知道後，開唔開心先？」妹頭亦自嘲：「唔知點解都會有呢個幻想囉，我都唔驚喜囉。」

「妹頭」盧頌恩中學時已有夢想考演藝學院入行，惟母親反對令她轉讀理工，不過唸大學期間遇上當龍友模特兒的機會，最後又讓她走進娛樂圈：「我唔算𡃁模，𡃁模再索啲，嗰陣覺得好玩又賺錢又可以分擔媽咪負擔，當時好興『影會』，佢哋啲相機都好Pro喎，又打晒燈，係好多人一齊影一個女仔。我擺唔到性感甫士，都係扮可愛。」「妹頭」盧頌恩入行後首兩、三年入行做Freelance主持收入極可觀：，「最高峰試過月入六位，細個覺得好OK，但真係忙到無得休息，廿四小時不停Loop，我都唔明點解自己嗰幾年可以捱到同咁勤力。」不過「妹頭」盧頌恩一直夢想有日可以踩上紅館大騷舞技，結果真的能圓夢，在2009年李克勤及譚詠麟的《左鄰右李》演唱會中擔任舞者，不少人看過跳舞片段，大讚「妹頭」盧頌恩舞技了得：「原來妹姐以前跳舞勁正式」、「個樣有啲似張惠妹」、「妹姐，係時候出嚟跳舞啦！」

相關閱讀：HOY TV一姐一哥逛山姆超市試伏！即場試用衛生巾 巧遇前港姐季軍掃貨