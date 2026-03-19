張家輝自認「受眾群」 激讚電影資助計劃薪火相傳 全球影視界精英齊聚「香港之夜@FILMART 2026」

由文創處及香港電影發展局主辦的「香港之夜@FILMART 2026 」日前（3月17日）圓滿舉行，邀得數百位全球影視界精英共聚一堂，包括本地知名導演如張婉婷、許誠毅、陳茂賢等；演員方面亦陣容鼎盛，有張家輝、伍允龍、許恩怡、朱鑑然、楊偲泳等等場面星光熠熠。晚會由文體旅局局長羅淑佩致辭揭開序幕，並與業界代表熱切交流。活動不僅彰顯香港作為亞洲影視樞紐的吸引力，更有助拓展國際合作網絡。感謝海內外業界人士踴躍參與，齊心推動香港電影業邁向國際市場。

張家輝大讚資助計劃有用

張家輝表示自己也是政府資助電影計劃下的「受眾群」：「無論是我之前做導演拍過的戲還是剛與黃綺琳拍完的《我阿爹想旅行》，都是受惠於政府電影資助計劃，所以今晚我出席是很必然的。」他表示在目前的市場下，政府的資助計劃是很有用：「像我剛剛完成的《我阿爹想旅行》就是一個薪火相傳的計劃，也是這個電影資助的計劃名稱，由監製張婉婷、導演黃綺琳和黃鐦、到我和我的拍檔鍾雪瑩，就是完全將這個計劃的概念發展出來，將新舊概念融化成一個新事物給大家，整個戲的拍攝經驗讓我感到很有新意思。」

楊偲泳首看《浪花男女》的預告

伍允龍表示大家都想拍好電影而聚首一堂：「今晚出席『香港之夜』最大感受就是見到好多舊朋友，而且大家都是秉持同一個理念：就是拍好香港電影。」許恩怡表示「香港之夜」讓她認識到很多新朋友：「 好開心見到很多熟悉的面孔。香港的圈子很小，但也不容易見到大家，今天見到很多舊朋友但也同時認識很多新朋友，有不同國家的人，讓我有期待將來的合作。」

楊偲泳、朱鑑然一起出席，楊偲泳表示首次在活動中與這麼多不同國家的參加者一起看到自己主演電影的預告，感覺新鮮：「其實我今晚第一次看到《浪花男女》的預告，剛剛在大銀幕與大家一起看到這預告，首次看到自己在戲中滑水的表現，希望大家到時會支持。」