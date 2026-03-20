THE BOYZ 9成員求解約 公司欠薪數十億韓圜 老闆車佳媛被爆出挪用公款

韓國男團THE BOYZ今日爆出已向公司One Hundred提出解約，除了成員NEW續留公司，其他9人已在2月向公司代表要求終止專屬合約。男團近來是非不斷，去年演唱會遭炸彈恐嚇、成員周鶴年涉與前AV女優明日花綺羅有性交易退團，所屬公司One Hundred的老闆車佳媛更爆出挪用公款。

THE BOYZ下月開唱自費苦撐

THE BOYZ成員上淵、Jacob、泳勳、賢在、柱延、Kevin、Q、善旴及Eric於2月以「重大違反專屬合約」及「信任關係已無法挽回」為由，單方面通知公司解約，並要求查閱詳細收入記錄，但一個月後車佳媛一直未能交出資料，更反咬成員也有錯，要求9人支付違約金，雙方談判破裂。有指One Hundred資金出現嚴重問題，自去年第3季起已積欠THE BOYZ的數十億韓圜金額未結算，連合作廠商與工作人員的欠款，也累積數十億韓圜。最離譜的是THE BOYZ下月24日至26日要在首爾開唱，都得自費苦撐，包括練習室租借、工作人員人工等。

泰民@SHINee已跟Big Planet Made解約

此外，車佳媛還被爆動用成員宿舍約1.5億韓圜（約78萬港元）的房屋押金，不過對此One Hundred強硬否認，直指相關說法毫無根據和惡意捏造。根據2024年的財務報表，該公司的負債約532億韓圜（約2.78億港元），已經遠超過約342億韓圜（約1.79億港元）的市值，陷入了嚴重的「資不抵債」狀態。至於女團VIVIZ、歌手李茂珍與BE’O已正式向Big Planet Made娛樂下達了專屬合約解除的通知，他們都指控公司嚴重違反專屬合約，由此導致信賴關係破裂，該公司為One Hundred旗下的子公司。SHINee成員泰民上月亦已跟Big Planet Made解約。