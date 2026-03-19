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洪永城不准食糖令細女嬲爆：驚佢蛀牙 孖黃翠如去埃及拍節目憂中東局勢 張寶兒傳承珠寶要睇囝囝喜好

影視圈
更新時間：22:45 2026-03-19 HKT
發佈時間：22:45 2026-03-19 HKT

張寶兒和洪永城今日（18日）出席「TVB x MarketingPulse 2026」，談到早前激嬲細女，洪永城解釋當時不准她食糖，因大女易蛀牙所以驚細女都會，被細女嬲了十分鐘，他坦言有心理準備，自嘲從來沒地位但覺幸福，都有抱她𠱁她，當然堅持不准她食糖，笑言睇牙醫好貴。

洪永城問張寶兒能否幫手照顧小孩

洪永城又透露在4月中孖好拍檔黃翠如出埠拍節目《走過歷史大地》，暫定去埃及起碼拍攝一個月，直言擔心中東局勢，出發前會多陪囡囡。提到2人出埠也要由另一半湊小朋友，黃翠如更未試過長時間離開1歲囝囝，會否為翠如心理輔導，洪永城笑言交給她屋企的男人(蕭正楠)，又笑問寶兒能否幫手照顧小孩。寶兒認為弟妹會跟哥哥姐姐學習，洪永城也認同家有兩個小孩會令他們學習快一倍，但笑言不敢鼓勵翠如快些生多個，自己何德何能。

洪永城儲定金器留給囡囡做嫁妝

張寶兒談到有計劃在上海舉行珠寶展，會否傳承珠寶給下一代，她覺得要看他們的喜好，洪永城則笑言任何時候留黃金給下一代都會鍾意，笑言自己多想上一代留一袋金給他，更指現時打仗，有儲定金器留給兩個囡囡做嫁妝。

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