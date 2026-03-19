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TVB「御用喊包」童星林靖文16歲熱舞片曝光 近照撞樣陳自瑤 凍齡母跟囡囡如兩姊妹

影視圈
更新時間：22:55 2026-03-19 HKT
發佈時間：22:55 2026-03-19 HKT

曾在劇集《星空下的仁醫》中展現超凡演技、被封為TVB「御用喊包」的童星林靖文，轉眼間已悄悄蛻變。不知不覺，這位昔日的小妹妹已經16歲，近日她在IG上載一段家中熱舞的影片，片中的她穿上露臍裝，大方展現小蠻腰，充滿青春活力，加上甜美可愛的笑容，驚艷一眾網民，更有人指她與年輕時的陳自瑤撞樣，成為網上熱話。

林靖文女大十八變似陳自瑤

在最新發布的熱舞影片中，林靖文留著一頭烏黑長髮，身穿黑色運動內衣及白色薄外套，隨著音樂節拍自信起舞。正值花樣年華的她，在精緻的妝容下少女味十足，昔日精靈可愛的小孩面相已不復見，取而代之的是愈發精緻的五官。眼大大、臉蛋小小的她，眉宇間的神態與甜美笑容，讓不少網民驚呼「女大十八變」，認為她現時顏值極高，甚至與初出道時的陳自瑤有幾分相似。另外她早前亦有上載跟母親的合照，林靖文超凍齡，和林靖文「拍埋」似兩姊妹多過像兩母女。

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林靖文「話喊就喊」成名

童星出身的林靖文，早在2015年便透過參與無綫兒童節目《精伶童學會》入行，其後參演過《不懂撒嬌的女人》、《法證先鋒IV》等多部劇集。不過，要數她的成名作，必定是台慶劇《星空下的仁醫》。劇中，她飾演的病童即使面對鄭嘉穎等大前輩，依然毫不怯場，一場又一場的哭戲自然流露，牽動人心，出色的表現讓她一哭成名，更因此獲封為「御用喊包」。

林靖文分享拍哭戲秘訣

之後在劇集《超能使者》中，她飾演唐詩詠的姨甥女「琳琳」，同樣需要大量哭戲。對於如何掌握「話喊就喊」的秘訣，她曾大方分享：「飲好多好多水。」簡單直接的答案盡顯童真。如今，這位演技備受肯定的童星已長大成人，從一個惹人憐愛的小朋友，蛻變成一位充滿魅力與活力的美少女，讓人更加期待她未來的發展。

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