佘詩曼「情敵」鏡頭前不斷跌倒 老公行蹤成謎再惹婚變揣測 新婚一年即傳有第三者？

現年35歲的吳謹言，憑宮鬥劇《延禧攻略》中演出「魏瓔珞」一角走紅，劇中跟飾演「嫻妃」的佘詩曼有不少對手劇，戲中二人是情敵，戲外則是好友。吳謹言近年成為內地一線女星，她於2024年跟同劇男星洪堯結婚，並傳出去年誕下一女。但二人婚後卻多次傳出婚姻亮起紅燈，包括二人微博婚照消失，洪堯夜會女星等。近日吳謹言獨自到內地室內衝浪場，在教練指導下衝浪，但老公洪堯完全無影，引起網民揣測吳謹言的婚姻狀況。

吳謹言衝浪初哥多次仆倒

在影片中吳謹言身穿黑色緊身防寒衣，在室內衝浪場館準備大展身手，雖然吳謹言有跳舞底子，平衡力甚佳，但初學衝浪的她，動作姿勢笨拙，從趴在衝浪板上，到嘗試站立時，重心不穩，多次狼狽地摔進水裡，跌到一仆一碌，但她臉上始終掛著不服輸的笑容，展現出與劇中「魏瓔珞」如出一轍的毅力。

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吳謹言獨自衝浪老公無影

吳謹言經過連續兩天的嘗試，影片後半段，她展示出「進階後」的矯健身手，非常厲害，然而儘管影片充滿正能量，但網友卻發現全片只有吳謹言及教練，而吳謹言的老公洪堯，卻是影蹤全無，令婚變傳聞甚囂塵上，網民紛紛揣測她的婚姻是否亮起紅燈。

吳謹言老公洪堯多黑歷史

吳謹言與洪堯因合作《延禧攻略》結緣，於2024年9月無預警宣布婚訊，翌年傳出誕下女兒。然而就在二人結婚剛滿一年之際，就曾爆出過婚變傳聞。當時有網民發現他們各自微博上的「官宣結婚」貼文同時消失，引發外界猜測兩人感情生變。之後洪堯又被傳出私下約會女星李沐宸，更引發其男友網上罵戰，儘管事後澄清一場誤會，但已令洪堯與吳謹言的婚姻蒙上污點。

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洪堯曾傳出夜會女星？