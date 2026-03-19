張耀揚闊別18年驚喜現身 陳浩民談AI衝擊：可同時接100組戲

全球首間AI 電影公司與舉行全球戰略發布會，正式啟動全球首部AI原生電影《逆天行·悟空》，曾扮演孫悟空角色的陳浩民出席支持外，還有久未在香港露面的張耀揚也現身。

張耀揚否認生活無憂

淡出娛樂圈18年的張耀揚，一現身即引起哄動。他笑言自己目前無事忙，更自嘲「冇人請」。談到網上流傳他與鄭浩南的合唱片段，他指是對方放上短片平台，自己則沒有經營任何社交帳號。對於工作近況，他搞笑地否認自己「大把錢」，直言需要別人幫助。被問到可會有戲癮？他語帶保留表示「Never Say No」，若遇到合適的角色會考慮，但坦言AI發展迅速，擔心自己脫節，未能跟上潮流。他透露目前生活閒時會看看股票，被問到是否投資有道？他笑說：「呢幾日升得好好，但長揸又唔關你事喇！」對於粉絲大讚他有型，他謙虛笑言可能粉絲少見他才這樣說，自覺「好肉酸」，但有人喜歡始終是開心事。

陳浩民力勸張耀揚復出

陳浩民在旁笑言不少觀眾都很掛念張耀揚，更即場勸對方快點復出，又大讚他所演的「烏鴉」一角非常深入民心。他透露不時與張耀揚、林國斌等好友相約飯聚，感情要好。

陳浩民受AI威脅

曾多次飾演孫悟空的陳浩民，坦言自己演出的《西遊記》、《濟公》、《封神榜》等劇集至今仍不斷重播，對此感到感恩。不過，談到AI浪潮的衝擊，他直言曾擔心被取代，但後來發現AI只是執行工具，即使有人想用他的外貌拍戲，也必須獲得授權。他更提出大膽假設：「依家我可以同時接100組戲都無問題，人唔使到現場，只係授權個樣畀佢，就可以同時有100個製作單位製作以我為主的故事。」他又指現時不少AI廣告只需肖像授權，藝人只需花一天時間進行360度掃描，便可生成廣告，但強調肖像權在法律上需有明確規定。

陳浩民堅持不完美現場唱才真實

談到AI對演藝製作的影響，陳浩民認為AI能取代部分動作場面，尤其是一些天馬行空的畫面，令他的打戲相對減少。不過，他對AI唱歌卻有意見，認為AI版本過於完美，沒有走音，反而現場演繹的不完美才更具真實感。至於會否因AI而令酬勞減少，他坦言會，因為工作時數大大縮短。

陳浩民避談杜拜滯留險況

另外，提到陳浩民與妻子蔣麗莎早前在杜拜工作期間，因中東局勢緊張滯留當地。陳浩民不願重題，表示：「希望世界和平，返到嚟嘅朋友戥佢開心，未返到希望可以早日返嚟！」