乘風2026丨最新名單洩露陳凱琳惡鬥李施嬅楊茜堯 三代TVB花旦挑戰《浪姐7》「全直播」地獄賽制

內地綜藝節目《乘風2026》（浪姐7）自籌備以來受到關注，早前網上瘋傳張曼玉、王祖賢、韓國女星宋慧喬會參加，更言之鑿鑿眾人已出機票。隨住《浪姐7》預計在今年4月播出，網上最近曝光新一份參與名單，當中見到有香港女星陳凱琳、李施嬅、楊茜堯（前名楊怡），再度引發熱議。

香港三位代表兩人選美出身

34歲的陳凱琳日前出席活動時，被問到有關參與《浪姐7》時，坦承有收到邀請，並正商討細節，還透露獲老公鄭嘉穎支持：「佢話通常去兩星期就回港幾日，順利晉級就再去，所以在照顧小朋友方面都要和家人溝通如何安排，家人都很願意配合，老公好好，他很鼓勵我，叫我趁年輕乜都試，他都有和我分享經驗，如果真的參加要好好調整心態，他比較擔心我的心理，怕我會受別人的言論影響。（有指今次全直播壓力大？）港姐都是直播，無修飾的條件下，觀眾會見到最真的我們。」

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45歲的李施嬅2003年參選港姐時奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」，近年因《新聞女王》在內地人氣急升，早在去年已傳出參加《浪姐6》，不過隨住李施嬅與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年情，二人又亮相節目《再見愛人5》，《浪姐6》最終只聞樓梯響。不過李施嬅於2024年已簽約內地經理人公司「天娛傳媒」，又曾跟「胡說八道會」開演唱會，今年參加《浪姐7》亦不足為奇。

楊茜堯曾傳參與《浪姐5》

46歲的楊茜堯自10年前嫁羅子溢後，兩年抱兩誕下一女一子，楊茜堯為照顧家庭半淡出幕前。《浪姐7》名單見到楊茜堯，暫時未見到新消息確認，去年曾為《周勵淇25週年音樂會澳門站》踏台板試水溫的楊茜堯，早在2023年《浪姐5》時已傳出獲邀參與，只是當時未有成事。

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《乘風》系列早在2020年推出第一季《乘風破浪的姐姐》，節目以獨特的賽制著稱，召集30歲以上的女藝人，不論是歌手、演員或舞蹈員，讓眾人經過數個月的專業訓練，以及高強度考核後，以全新的女團成員身份再次出道。

不少網民對三人亮相表示期待：「第一名楊怡，這也太好猜了，無懸念」、「李施嬅楊怡可以期待下」、「期待楊怡，李施嬅的精彩表演」、「陳凱琳？居然來了」，另有網民問：「說好的張曼玉呢」等。

全能藝人殘酷生存戰

最新一季《乘風2026》預計在2026年4月播出，本季將打破慣例，首次以從初賽舞台直到總決賽，一共七場的「全舞台直播」，進行未有經過修音的即時放送，考驗藝人的唱跳實力，是一場極其殘酷的生存戰，有指初舞台於3月下旬啟動。

《浪姐7》的參與名單近日陸續出爐，當中見到內地演員《甄嬛傳》奸妃「安陵容」陶昕然、「祺嬪」唐藝昕、57歲「台灣第一美女」蕭薔、范瑋琪、徐潔兒、曾沛慈、江語晨、馬來西亞的李心潔，當中蕭薔、李心潔未有否認，回應頗有玄機。