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李海銅古裝亮相花卉展勁吸睛 與馬貫東CP引爆熱話 被封「最理想女友」感恩迴響

影視圈
更新時間：18:15 2026-03-19 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-19 HKT

李海銅、宋宛穎、梁超怡等今日以不同古裝造型到維園出席「二零二六年香港花卉展覽」。近日憑《臥底嬌娃》與馬貫東飾演CP而人氣急升的李海銅，首次體驗古裝造型，她笑言最大挑戰是古裝假髮：「之前參演《痞子無間道》都體驗過不同造型，但今次真係第一次戴古裝頭套，有啲唔習慣。」她透露期待將來有機會正式拍攝古裝劇，可以更深入體驗古代人物角色。

馬貫東合演感情線緊張到「成個人震晒」

談到在《臥底嬌娃》中與馬貫東的感情線掀起熱話，更被封為「最理想女友」，粉絲人數急升，李海銅感恩表示社交網推送了很多相關話題給她，很開心能夠引起觀眾迴響。她坦言入行兩年，之前從未拍過完整的感情線：「《刑偵12》都演過女朋友角色，但當時未有太大關注。今次同馬貫東嘅感情線有相識、相愛、相離，係一個完整嘅故事，拍攝時真係好緊張，成個人震晒，每句對白都慢咗半秒。」她特別感謝陳瀅和馬貫東的幫助：「佢哋知道我緊張，會同我傾節奏，令演出變得更流暢，先有而家嘅火花同化學作用。」

銅B被小朋友認出叫「嘉盈」

談到人氣急升可會帶來壓力？她表示不會多想：「觀眾有唔同反應好正常，見到大家願意留言討論，我已經覺得好幸福同感恩。」她笑言目前被認出的經歷都很有趣：「多數係小朋友認得我，會叫我劇入面嘅名『嘉盈』，仲搵我合照。」她更透露收過學生觀眾的私訊，指看她演出有助減輕讀書壓力。
 

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