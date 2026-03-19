AK新片床戲勁緊張 唔敢叫父母睇首映 ANSONBEAN求學時被屈食煙火爆反餐盤

電影《我們不是什麼》兩位主演江𤒹生（AK@MIRROR）、陳毅燊（ANSONBEAN）及邱禮濤導演，日前亮相ViuTV節目《晚吹 - Chat KP》，與主持人彭秀慧（KP）分享拍攝趣事。

AK、ANSONBEAN 拍床戲好緊張

AK和ANSONBEAN今次飾演情侶，AK指自己對床戲部分感到非常緊張：「大家都未試過拍呢類型嘅題材，亦都未試過拍呢類型嘅鏡頭，我好記得拍床戲係開工嘅第三日，頭三日我同阿BEAN每次埋位都冇乜笑容，大家都好緊張，拍完嗰場戲之後，我哋嘅笑容就慢慢出現。」KP指床戲部份很大膽，令人驚訝，AK笑言：「我睇完試片呢，出到戲院同阿BEAN講，首映我應該未必叫阿爸阿媽嚟睇，有啲尷尬！」ANSONBEAN則相反：「我想叫晒全部人嚟睇喎！」

ANSONBEAN分享火爆經歷

KP提到電影橋段中兩位角色都有不少火爆的情緒，ANSONBEAN分享自己在寄宿學校就讀時的火爆經歷：「學校喺我度搵到包煙，其實唔係我嘅，但學校就屈我、話我食煙，佢要我每一個鐘走去搵老師簽名，同埋全日都要着西裝，嗰陣就嚟大考，操卷有時候張paper要個半鐘㗎嘛，影響埋我讀書，之後我係咁講我冇食煙啊，但講極都冇人信。有日我喺飯堂度食食吓飯，諗諗吓我真係無辜㗎喎，仲要影響埋我前途，我揸住個餐盤就反咗佢，然後去到飯堂捉住啲架扯冧晒落嚟！」ANSONBEAN補充最後學校睇得出他是無辜，不過打從心底裏，老師仍然覺得他有帶煙。