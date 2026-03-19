Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AK新片床戲勁緊張 唔敢叫父母睇首映 ANSONBEAN求學時被屈食煙火爆反餐盤

影視圈
更新時間：18:45 2026-03-19 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-19 HKT

電影《我們不是什麼》兩位主演江𤒹生（AK@MIRROR）、陳毅燊（ANSONBEAN）及邱禮濤導演，日前亮相ViuTV節目《晚吹 - Chat KP》，與主持人彭秀慧（KP）分享拍攝趣事。

AK、ANSONBEAN 拍床戲好緊張

AK和ANSONBEAN今次飾演情侶，AK指自己對床戲部分感到非常緊張：「大家都未試過拍呢類型嘅題材，亦都未試過拍呢類型嘅鏡頭，我好記得拍床戲係開工嘅第三日，頭三日我同阿BEAN每次埋位都冇乜笑容，大家都好緊張，拍完嗰場戲之後，我哋嘅笑容就慢慢出現。」KP指床戲部份很大膽，令人驚訝，AK笑言：「我睇完試片呢，出到戲院同阿BEAN講，首映我應該未必叫阿爸阿媽嚟睇，有啲尷尬！」ANSONBEAN則相反：「我想叫晒全部人嚟睇喎！」

ANSONBEAN分享火爆經歷

KP提到電影橋段中兩位角色都有不少火爆的情緒，ANSONBEAN分享自己在寄宿學校就讀時的火爆經歷：「學校喺我度搵到包煙，其實唔係我嘅，但學校就屈我、話我食煙，佢要我每一個鐘走去搵老師簽名，同埋全日都要着西裝，嗰陣就嚟大考，操卷有時候張paper要個半鐘㗎嘛，影響埋我讀書，之後我係咁講我冇食煙啊，但講極都冇人信。有日我喺飯堂度食食吓飯，諗諗吓我真係無辜㗎喎，仲要影響埋我前途，我揸住個餐盤就反咗佢，然後去到飯堂捉住啲架扯冧晒落嚟！」ANSONBEAN補充最後學校睇得出他是無辜，不過打從心底裏，老師仍然覺得他有帶煙。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
00:38
葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道一段全封
突發
1小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
影視圈
8小時前
宏福苑大火首場聽證會早上舉行
02:35
宏福苑大火首場聽證會 杜淦堃：居民多次投訴工人吸煙 惟勞工處16次巡查未發現 ︱持續更新
社會
5小時前
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
宏福苑大火聽證會 杜淦堃：殉職消防員偉豪曾發求救信號 不排除於31樓墮樓亡
01:17
宏福苑聽證會｜殉職消防員何偉豪曾發求救信號 推斷於31樓打破窗戶逃生 惟不幸墮斃
社會
3小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
5小時前
星島申訴王 | 房間暗藏鏡頭 港情侶慘變A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直擊職員紅外線偵測
04:41
星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點
放蛇直擊
11小時前
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
01:12
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
突發
8小時前