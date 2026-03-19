Lolly Talk回復自由身不急簽新約 視乎工作性質合體 Yanny：八個人已夠「麻煩」

八人女團Lolly Talk成員Yanny（劉綺婷）與阿妹（黃敏蕎）今日到銅鑼灣出席「Lenovo x FIFA Playground」活動。談到世界盃熱潮，兩人均表示與家人一起睇賽事，阿妹上一屆首次全程追看賽事，終於體會到球迷的狂熱：「我終於明白點解啲人對足球咁熱愛，因為真係好緊張好刺激。」Yanny則透露自己向來支持阿根廷隊。

阿妹話有飽飯食

對於早前《東周刊》報道指Lolly Talk遭金主「關水喉」，成員半年冇糧出兼每人欠公司六位數，更已約滿經理人公司，阿妹斬釘截鐵澄清：「其實我哋之前都回應過，係冇呢件事嘅，我哋係好有飽飯食嘅，亦都多謝客戶嘅支持。」她強調組合狀況良好，感謝客戶一直以來的支持。

「九頭身」拍片向韓團致敬

提到最近被《星島頭條》爆出成員阿妹與陳紀澄（Tania）聯乘另一女團VIVA成員Carina（李晞彤）及《造星IV》60強坂部佩莎，疑想組成「九頭身」限定女團覓出路，阿妹表示：「首先好多謝大家有留意到，其實我哋四個人一直都玩埋一齊，一齊拍片，因為我哋由《造星》開始認識，諗住拍啲嘢出嚟致敬一下韓國嘅女團，所以就拍咗一條片，大家都好開心。」對於組新女團，她坦言沒有打算。

Lolly Talk自由身狀態輕鬆搵工

對於早前屢傳加盟新唱片公司只聞樓梯響，阿妹笑認現時是自由身：「暫時我哋自由嘅，大家可以搵我哋做嘢。」她透露需要時間尋覓合適的公司，因為要考慮理念是否一致、發展方向是否配合，「唔係咁輕易可以決定」。Yanny則笑指八位成員本身已夠「麻煩」：「我哋連睇戲咁細嘅事都意見多，要討論一番，所以公司嘅大事唔係短時間可以成事。」被問到會否心急簽約尋求更好發展，她淡然回應：「隨緣啦！自由身都好開心，睇緣份！」至於組合能否齊人合體？她表示大家工作忙碌，要視乎工作性質而定。

阿妹挑戰音樂劇獨腳戲

談到個人發展，阿妹透露將參演長壽音樂劇《我們的青春日誌》，第二次演音樂劇的她今次挑戰獨腳戲，飾演Nancy一角。面對記台詞、歌詞兼顧現場氣氛的考驗，她坦言有一定難度。對於過去多位藝人曾演繹同一角色，會否擔心被比較？她豁達回應：「有比較都係好事，可以各有各好。」Yanny則透露最近正學習游泳，並預告下半年將有從未嘗試過的新挑戰。

