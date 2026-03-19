洪嘉豪創辦雜誌《KIKI》宣揚新歌 限量1500本掀搶購熱潮

洪嘉豪(Kaho)推出實體雜誌《KIKI》為新歌《穿波鞋的惡魔》宣傳，今日於啟德舉行發布會，吸引近300名粉絲排隊等候。這本限量1,500本的雜誌於指定便利店發售，洪嘉豪更親臨現場為粉絲抽出幸運號碼，場面熱鬧。

洪嘉豪創新宣傳大獲好評

談到以雜誌形式宣傳新歌，洪嘉豪坦言雖然令工作量倍增，確花了很多心思去做，但過程充滿樂趣：「最近幾年做歌、做碟，都想嘗試更多創新的事。這次全靠拍檔、同事和一班好兄弟幫忙才能完成。」對於雜誌僅發行1,500本，他承認未能滿足所有歌迷的需求：「收到不同意見，知道澳門、內地及海外的粉絲都買不到，也有反思是否有不足的地方。但我依然堅持這次嘗試，因為連一些非歌迷也開始留意我的出歌，證明這是一個很好的宣傳方式。」

《KIKI》命名有玄機

談到雜誌命名為《KIKI》，洪嘉豪解釋這名字聽起來像女孩子的名字，但更想表達一種獨特的感覺：「聽到大家說想買KIKI、談論買不到KIKI，這件事聽起來很勁！」他透露，企劃靈感源自新歌《穿波鞋的惡魔》，未來計劃圍繞化妝品、旅遊等不同主題配合新歌，預計推出5至6期雜誌：「希望大家收集完整組合成一張專輯，但這個計劃無法在今年內完成。」

Kaho親力親為打造雜誌

為了完成這本雜誌，洪嘉豪可謂費盡心思，更出動家中50多對珍藏波鞋協助拍攝。從造型構思、文字撰寫到排版設計，他都親力親為。被問到是否對作品要求越來越高？他謙虛表示：「只要團隊一致覺得成果好便可以，內容好貼地㗎！」他更透露希望未來能以旅遊為主題，到海外拍攝並順道製作MV，笑言：「希望到時雜誌可以在日本的便利店發售！這是我們的自肥計劃！」