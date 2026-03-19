《愛回家》「Laptop」孟希璘宣布離巢TVB 出身演藝世家 公布新身份徹底轉型

孟希璘近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「接龍IT部」員工「Laptop」一角，成功入屋，今日（19日）孟希璘在社交平台宣布離巢TVB，結束8年賓主關係。孟希璘上載一段充滿回憶的影片，感性告別「TVBuddy」，並透露未來或轉型做YouTuber，展開事業新一頁。

孟希璘《死有對証》最後一劇

孟希璘今日在IG發文及影片寫道：「bye bye Tvbuddy！估唔到都係俾網民快過我講，我都估唔到會有bye bye buddy嘅一日，長氣！慎入！純個人紀念」。孟希璘表示在TVB工作的8年是珍貴的回憶：「呢個地方帶俾我8年好珍貴嘅回憶，開心多過唔開心，好多好多，暫別電視機lu~勿念！」孟希璘並透露尚有劇集《死有對証》未播出：「唔好江湖見啦！IG見啦各位！」

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孟希璘在告別影片中，在電視城各處留影，又與台前幕後的工作人員溫馨道別：「話咁快就過咗8年，我第一部拍嘅劇就係《十八年後的終極告白》。」孟希璘感激公司給予機會，讓她能演繹不同角色，從《C9特工》的無厘頭角色，到警察、消防員等，孟希璘表示：「公司俾我每一個角色，我都做咗，而且我係盡心盡力，全情投入咁去做。」

孟希璘「Laptop」成代表作

談及最為觀眾熟知的「Laptop」一角，孟希璘直言這是最貼近自己的角色：「我每一個角色我都有去設計過，但係唯獨Laptop呢個角色係唯一一個做緊自己嘅角色。」孟希璘坦言8年來未曾做過主角，但從不後悔：「不過呢8年我冇白過，因為我享受過每個角色，我享受咗同呢度所有人嘅相處。」

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近年，孟希璘積極經營水晶副業，生意有聲有色，據悉收入比正職高出10倍，這也成為外界猜測離巢的原因之一。孟希璘在片中提到未來動向的規劃：「我以後都唔會放棄演員呢個身份，因為我知道仲有好多人想睇我演戲，可能我去做YouTuber，又或者自己拍片擺上網，大家可以繼續支持下。」

35歲的孟希璘出身演藝世家，父親為《暗戰2》奪得金馬獎「最佳動作設計」的著名武術指導兼邵氏演員孟龍，已故資深動作演員孟景海（孟海）是孟希璘二伯父，而大姑媽孟秋同為武打演員，因此孟希璘從小在邵氏宿舍長大。

孟希璘患風濕免疫系統病

孟希璘在15歲時患上風濕免疫系統病「雷諾氏綜合症」，關節長期腫痛，又會經常發燒，須長時間接受治療。孟希璘18歲時到四川師範大學電影電視學院修讀編劇及導演系學士課程，畢業後曾在內地創業，經營過服裝、手機殼、珍珠奶茶等生意。孟希璘2017年報讀第29期TVB藝訓班，入行8年參演超過60部劇集。孟希璘於2020年情人節公開與同性主持李寶珊拍拖。

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