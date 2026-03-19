Edan Jer Lokman Jeremy 入場齊撐《再見 UFO》 黃又南曾有年半無戲拍靠睇電影重拾信心

電影《再見 UFO》昨晚（18日）在又一城舉行群星好友特典場宣傳活動，片中演員賈曉晨(JJ)、杜德偉、黃又南、朱栢康、鄧梓峰、鄧智堅、白只、楊偉倫、梁雍婷、李尚正及演唱片中主題曲的黃淑蔓外，還有多位圈中好友到場支持，當中包括MIRROR成員Jeremy(李駿傑）、Edan(呂爵安）、Jer(柳應廷）、Lokman(楊樂文）及經理人花姐（黃慧君）、姜大衛及李琳琳等。

Edan、Jer、Lokman 分享感受

分享活動上Lokman覺得這套電影是一套非常有後勁的電影，與電影製作的朋友一樣，過去是美麗但不要忘記當下的美麗，有空時拿UFO出來望一下重拾力量再向前走。Edan覺得這套電影有心思、溫度、感情及深刻，記載了一些歷史連他自己也不知道當時發生過那些事，片中戴眼鏡的那位小朋友極為可愛，他笑言：「真的想養他當作寵物那種，而且這套電影令我看到起雞皮。」Jer入場時看到電影名字，以為是說再見的意思，看完之後他很鍾意完場前那一幕，再次見到UFO就是見到自己純真時，你會怎樣面對自己、面對未來及過去的自己。而姜大衛看到戲中三位小朋友，對他來說，就像自己再見到UFO的感覺，因為自己是童星。

黃又南兼職揸巴士：生活就是要面對

黃又南（又南）受訪時表示，這套電影看了幾次，七年後的今天再看，由於他經歷多了，可以捕捉到一些更真實的內容，更能找到當中的含意。又南慨嘆現在電影少了製作，過往他一年拍四套電影，但這四年間只拍了八套電影，真的少了很多，這反而令他更珍惜每一個角色，不但是對自己有交代，而是對角色有交代及能夠幫到導演。也令他想起自己15歲入行，事隔22年再次獲得香港電影金像獎提名競逐最佳男配角獎，這些年間經歷了高高低低，曾經有年半沒有人找他拍電影，令他懷疑人生，是否自己不懂得演戲，當時公司不單安慰他，並為他計劃好要每週看幾套電影，他便將偶像羅拔迪尼路、里安納度狄卡比奧以及馬田史高西斯導演的電影全數看一次，之後向公司匯報，讓他感到有莫大幫助，「令我感覺到自己真的很鍾意電影。」由於需要生活，問他是否仍有兼職揸巴士？黃又南說：「不單很多人問我，連我姐姐也問媽媽，弟弟是否揸巴士？我沒有回應，因為我覺得靠雙手去搵食不是一件壞事，而且與巴士公司合作，我沒有偶包也不介意被人見到我揸巴士，生活就是要面對，慶幸和很開心自己入行到現在，至少自己賺的東西比不開心或蝕的東西更多，很開心我能找到鍾意做的事。」