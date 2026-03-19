前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測

陳欣健早年曾任警察屢破大案，及後加入娛樂圈成為金牌司儀及電影人，身兼多個猛料頭銜，如前華星唱片高層、香港電影導演會永遠榮譽會長、香港演藝人協會永遠榮譽理事、香港電影金像獎前副會長等，對娛樂圈奉獻良多。雖然已經81歲，但陳欣健仍非常貪玩，不時在各大飯局見到他的身影。日前他與「波霸」葉子楣一同出席一個飯局，席間，眾人興高采烈地大玩「𢳂錢」遊戲，將鈔票灑滿桌面，限時用鑊鏟將錢「𢳂」起，卻意外令陳欣健險出洋相。

陳欣健玩遊戲險甩假髮

從現場影片可見，陳欣健蒙上眼罩參與遊戲，表現得相當投入，可惜只收鑊170元。一旁的葉子楣和其他友人見狀，均被逗得捧腹大笑。當遊戲結束，陳欣健忘形地脫下眼罩時，動作過大，頭上的假髮險些被一同扯下，場面引起不少網民留言討論：「大佬呀，除還除，唔好除埋個假髮呀」、「陳欣健個假髮爭啲甩埋」。

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葉子楣撫肚再惹揣測

同場一頭金髮、現年近60歲但身材樣貌依然保養得宜的葉子楣，也成為了網民的焦點。有眼利的網民發現，葉子楣在旁觀陳欣健玩遊戲時，不時用手撫摸或按著自己的腹部。這個小動作，讓部分網民聯想起她去年10月曾被拍到在街頭用手按下腹，因而再次對她的身體狀況表示關心。

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事實上，葉子楣早前已就類似的健康揣測作出回應。對於有網民擔心她過瘦，她笑言：「其實唔係，我食好多嘢，可能我鍾意運動，食嘢最開心。」她透露自己每日會做三小時運動，包括跑步一個半小時，並強調運動就是為了能享受更多美食。至於掩著下腹的動作，她也澄清表示，沒有留意自己常將手放於腹部，解釋這純粹是個不自覺的動作，並非身體不適。

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