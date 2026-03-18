柏原崇49歲生日獲粉絲洗版祝福 與內田有紀拍拖16年低調放閃

憑經典電影《情書》及日劇《惡作劇之吻》爆紅、曾獲封「世紀末美少年」的日本男星柏原崇，於16日慶祝49歲生日。雖然他已退居幕後，專注擔任女友內田有紀的經理人，但仍獲大批粉絲關注。日前一眾fans蜂擁到其微博帳號留言祝他生日快樂，更紛紛送上對他和內田有紀的祝福。內田於年初宣布離開舊東家，並加入柏原崇開設的事務所「10BEANS」，故此不少粉絲亦祝二人事業發展順利，更有粉絲祝已拍拖16年的他們繼續幸福下去，場面溫馨。

《惡作劇之吻》動漫圖送祝福

柏原崇亦開心感謝一眾fans，其中一名粉絲貼出《惡作劇之吻》動漫圖，祝「柏原直樹與內田琴子」（原著男女主角分別名為「入江直樹」和「相原琴子」）長長久久時，他更幽默回應：「內田的性格跟琴子很像！」其實二人拍拖多年，卻少有提起對方。今次柏原崇鬆口提到女友，還說她性格像「琴子」，令粉絲們紛紛冧爆大呼「好甜」！而內田早前在節目中，亦曾甜笑承認目前的伴侶兼經理人就是「前演員男性」。雖未指名道姓，但亦默認了柏原崇的男友地位。

柏原與內田離婚後重逢擦出愛火

柏原與內田同屬90年代爆紅偶像演員，二人當年已曾合作拍廣告和日劇，無奈當時內田與男神福山雅治拍拖。及後二人分別嫁娶，在各自經歷慘痛婚姻後，終於在2009年於朋友聚會上重逢，並火速撻着。

