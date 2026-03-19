「TVB御用二世祖」商演觀眾寥寥無幾 落台送玫瑰炒熱氣氛 成功爭取20元利是

現年27歲的TVB男星吳兆麟，曾參演《愛·回家之開心速遞》、《破毒強人》、《痞子殿下》等多部劇集，最令人印象深刻是他於《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中飾演變態富二代，被封為「御用二世祖」。然而近年因「劇荒」，而未能進入劇組，他選擇主動北上向內地導演叩門尋求機會，成功爭取到演出內地短劇《她揉碎了月光》，並當上男主角。不過近日吳兆麟返港，到圍村表演，台下觀眾寥寥無幾，反應冷淡，而吳兆麟及早準備定玫瑰，走落台下派街坊，不止炒熱了氣氛，更換來村長一封20元大利是。

吳兆麟初次商演遇暴雨

近日吳兆麟接到首個公開歌唱活動，要到圍村演出，他早已準備戰衣，可惜天公不造美，活動開始後已下著傾盆大雨，台下觀眾寥寥無幾，但吳兆麟表現得非常專業和投入。他表示：「我沒有管人多少的問題。我把心態放在了我是否能夠享受這一晚上，因為我覺得我只有這一次機會，我想享受這個晚上。」

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吳兆麟落台派玫瑰炒熱氣氛

吳兆麟見觀眾反應冷淡，他為了帶動氣氛，主動走下舞台與觀眾互動，並將預先準備的玫瑰花，送給現場的市民，收到花的街坊，亦取出手機拍照，這個舉動成功炒熱了氣氛，他更因此意外獲得村長送上的「利是」，吳兆麟笑說：「有20蚊食牛雜慶祝」，之後返上台繼續表演。

吳兆麟稱唱歌如做一小時有氧

吳兆麟使盡渾身解數，又唱又跳，他表示雖然舞台和觀眾規模不大，但他唱得非常過癮，並在與觀眾的互動中感受到了支持，而且唱完三首歌後，感覺像做了一個小時的有氧運動，他在表演結束後表示「發現做歌手，好像比做演員更加輕鬆，可能是我不會社恐的原因。」網民紛紛大讚吳兆麟態度正面積極。

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