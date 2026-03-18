泰國烏汶叻公主襲港獻唱《月亮代表我的心》 Mew與Tul甜蜜公布年尾婚期

泰國烏汶叻公主、泰國男星Mew Suppasit Jongcheveevat和Tul Pakorn Thanasrivanitchai現身「2026香港泰國之夜 - 重新構想泰國」活動，齊齊宣傳泰國影視產業。烏汶叻公主更在活動上壓軸獻唱四首歌曲，其中特意選唱鄧麗君經典名曲《月亮代表我的心》，甜美歌聲配上誠意十足的中文演繹，惹得在場嘉賓不斷拍掌歡呼。

Mew與Tul合唱展唱功

Mew和Tul緊接公主出場表演，二人合唱兩首歌曲，同樣令現場嘉賓聽出耳油。二人受訪時透露來過香港不下十次，大讚香港空氣好又靚，如有時間會到不同的寺廟參拜，好似是車公廟、觀音廟和拜大佛等。Mew表示上星期亦來過香港出席活動，當時有去紅磡的觀音廟，但那天太多人，希望今次有時間再去。兩人既是演員也是歌手，他們都希望來港舉行粉絲見面會，又說喜歡很多香港歌星，如果能在香港開騷，想請他們一起唱歌。但問到想請哪一位時？他們就大賣關子，只謂很多人都想邀請。

Mew親證年尾泰國行婚禮

Mew在2年前的新歌發佈會上向Tul求婚，二人戀情開花結果。問到婚期，Mew大方透露將於今年年尾在泰國舉行婚禮，笑謂結婚不會影響工作，但正構思找師傅挑選吉日。又說有想過找香港的師傅揀日子，問到會否趁此行完成此事？他笑言還未決定。