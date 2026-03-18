陳啟泰強勢回巢主持《百萬富翁》改良版 望再邀請周星馳：希望唔好嫌獎金少

「HOY媒體網絡節目巡禮發布會」於灣仔會展影視娛樂博覽隆重舉行。經歷月前的人事大地震，杜之克、余詠珊及何哲圖等人離任後，新任行政總裁兼執行董事黃雅芬為活動揭開序幕。來自新聞財經、體育、音樂及綜藝娛樂的主持人輪流上台介紹即將推出的精彩節目，包括陳啟泰與方健儀主持的《我要做主播》、陳智燊與宋熙年《網絡新星戰》、陳志雲《雲遊四海》、邱晴與阮政峰《運動關注組》、李尚正與盧頌恩《臥底旅行團6.0》、李凱賢（Brian）《九運會客室》、洪天明《嫲嫲煩煩》等。

與方健儀主持《我要做主播》發拓年青人

陳啟泰現身支持「HOY媒體網絡節目巡禮發布會」，他將與前主播方健儀攜手主持新節目《我要做主播》。他讚揚HOY的新聞製作一向優秀，今次希望透過選秀形式，為有志投身新聞行業的年輕人提供入行機會。他認為自己與方健儀的合作是不錯的組合，節目將有3至4個月時間籌備。除此之外，陳啟泰還會主持《健康百萬大道》以及與國家安全相關的節目，他預告觀眾將會經常在HOY看到他。問到如何成功邀請他再度出山？陳啟泰笑言只要有誠意便可，他提到自己曾在有線（Cable）年代服務過，當時拍攝了不少旅遊節目，如今再次參與製作，感覺就像回家一樣親切。

陳芷菁打頭炮《健康百萬大道》

談到觀眾想再睇陳啟泰主持《百萬富翁》一類遊戲節目，他指《健》便是類似節目，因《百》版權在ATV不能抄足，今次做改良版。至於早前受訪大談《百萬富翁》的舊事，被拍為新節目宣傳？陳啟泰指當時未接到新節目，自己沒遠見預知到。只是剛好有人邀訪問，知道大家都想知道《百》的故事，便分享一些之前未提及的。陳啟泰指《健》頭炮請到陳芷菁參與，問到會否再邀請周星馳玩遊戲嗎？陳啟泰笑言：「今次無百萬獎金，加上當時他是宣傳電影！（星爺有新戲要上？）都會邀請他，希望他不會嫌獎金少，不知道請不請得到他。」

阮政峰邱晴做《健康關注組》

阮政峰與邱晴將合作主持新節目《健康關注組》，去年離巢TVB的阮政峰，透露離開後便與HOY以合作形式參與《健康關注組》，後來再促成新節目，邱晴開心表示節目中會介紹新興運動荷蘭飛環，早前代表香港到日本出戰國際賽，獲得11名，而阮政峰更為節目學跳霹靂舞。邱晴早前曾拍水著旅遊節目《女行團》反應好，也想可以添食望衝出亞洲，阮政峰更透露將會在港台開咪，大談Gen Z話題，笑言會邀邱晴上節目。

