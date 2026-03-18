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寒戰1994｜謝君豪晒流利英文同《唐頓莊園》男星談判 王丹妮做黑道大家姐獻出多次第一

影視圈
更新時間：22:16 2026-03-18 HKT
發佈時間：22:16 2026-03-18 HKT

謝君豪、梁家輝、劉俊謙、王丹妮現身警匪片《寒戰1994》發布會。慣演富豪的謝君豪，指這次與台灣演員吳慷仁合作，演首富家族父子，他盛讚對方充滿內涵，並堅持以廣東話溝通。

謝君豪花3小時化老妝要小休

對於化老妝演出，謝君豪透露每日要花三小時化老妝，化妝師十分體貼，會擺廁紙讓他托頭小睡，「化完妝瞓醒就食得早餐！」他認為最有難度是跟《唐頓莊園》（Downton Abbey）好戲之人曉邦納威利（Hugh Bonneville）做對手戲，大講英文對白。而在旁的導演梁樂民讚謝君豪說得流利。對於《寒戰1994》集合影帝級周潤發、梁家輝、郭富城、古天樂等演出，導演明言要多謝電影公司老闆江志強，對方著構思強勁組合，稱會盡量配合而令他夢想成真。提到古天樂演特首，梁樂民表示，在造型時只對古天樂稱整髮型加鬍鬚，對方全力配合。而扮演黑幫話事人的王丹妮形容拍攝《寒戰1994》有好多第一次，「要同好多人打，有揸槍戲，事前接受槍械訓練。」續說：「做黑幫大家姐，導演要我演得沉穩啲，戒情緒起伏，要話得事，就要好有力量！」

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