潘迪生女兒潘楚穎豪門學霸再升級 繼承父母優良基因創成就高峰 與「最強後母」楊紫瓊親如母女

百億鐘錶業富商潘迪生在80年代進軍電影業，創辦德寶電影公司並開拍了《富貴逼人系列》、《三人世界》系列、《秋天的童話》與及《皇家師姐》等經典作品，潘迪生首任妻子是上海紡織商人楊元龍長女、知名女企業家楊敏德， 二人婚後育有一女潘楚穎。潘迪生第二任妻子是奧斯卡影后楊紫瓊，後來再與名媛余桂珠結婚，並誕下兩子兩女。

學霸潘楚穎在IG分享好消息

出身於豪門世家的潘楚穎未有因此而恃寵生嬌，反而養成了熱情大方的性格，在名媛圈人緣非常好，與林青霞繼女邢嘉倩、萬寶寶等人都是閨密。潘楚穎讀書時的成績非常的好，過去曾是哈佛大學學霸，本身熱愛藝術，放假時會到各地看藝術品，又為家族生意擔任品牌和零售總裁兼董事，近日潘楚穎在IG分享好消息。

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潘楚穎獲倫敦藝術大學榮譽博士學位

潘楚穎昨日（18日）在IG貼上多張身穿畢業袍的相片，並以英文留言：「我簡直不敢相信自己竟然獲得了倫敦藝術大學的榮譽博士學位。我一直夢想成為藝術家和創意人士，能夠加入這個群體，對我來說是夢想成真……我很榮幸成為首位獲此殊榮的中國藝術家，也希望我們能夠繼續攜手合作，共同推動時尚產業走向更加可持續和充滿人文關懷的未來。恭喜所有畢業生，也感謝倫敦藝術大學授予我這份殊榮！ 」潘楚穎跟隨與媽媽楊敏德的步伐成為女強人，出身名門的楊敏德從哈佛大學碩士畢業後，回港打理家族的紡織及製衣業務，在2015年9月還上榜了《財富》雜誌，被稱為「亞太最具影響力的25位商界女性」。

潘楚穎與楊紫瓊上契

潘楚穎也曾多次表示，手上不可少的，就是一本可以啟發靈感的書，她覺得人就應該多在閱讀和思考上花時間，只有多接觸新鮮事物，才能真的學會享受生活，潘楚穎更把這個生活理念，融入到自己的事業中。與此同時，楊敏德與潘迪生第二任妻子楊紫瓊亦非常老友，楊紫瓊與潘迪生未離婚前，曾跟潘楚穎不時同框現身，二人關係好得如親母女，於是楊紫瓊與潘楚穎乾脆上契，楊紫瓊曾因而被網民封「最強後母」。雖然楊紫瓊與潘迪生現時已離婚，不過她們三人不時聚會，2023年楊紫瓊奪得《第95屆奧斯卡金像獎》影后，楊敏德母女專程遠赴美國祝賀楊紫瓊。潘楚穎事後更在IG分享與契媽楊紫瓊的合照，好感情令人羨慕。

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