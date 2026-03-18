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谷祖琳發現AI「狡猾」會「呃人」需提防 科技重塑經典港產片

影視圈
更新時間：20:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：20:45 2026-03-18 HKT

谷祖琳（小谷）、伍允龍、岑珈其、陳茂賢、劉浩良、馬偉豪今日出席美亞娛樂《光影無極》AI短劇發布會，大會公布美亞經典IP重塑項目，分別有《初戀無限Touch》、《武俠梁祝》、《人皮燈籠》、《新紮師妹》、《生化壽屍2026》等。小谷將執導重拍愛情片《初戀無限Touch》，她自言一直渴望參與幕後製作，今次能重拍經典深感榮幸。身為兩女之母的她，笑指女兒正值青春期，對AI相當熟悉，正好藉此機會與女兒互動，甚至談及拍拖話題。問到可有被女兒嫌「Out」？小谷笑言：「我追得好貼㗎！好多媽咪都知要不停有型，等啲仔女崇拜。」她更透露經常與AI聊天，發現AI有時會「呃人」：「我叫AI做資料搜集舉例十個事件，點知得幾個正確，之後就求其答。老公畀段新聞我睇，話依家測試AI有啲狡猾，所以要諗辦法制衡。」小谷又預告下次想拍較大膽的女性題材，認為AI可以天馬行空，讓創作去得更盡。

伍允龍讚AI提升動作場面

為《武俠梁祝》執導的伍允龍，對於利用AI製作，他坦言有些人覺得是機會，亦有人覺得被威脅，但自己認為可以提升動作，因為高難度動作或角度，機器做不到，不過要畀更多真人範本讓AI參考。他說：「我叫啲武師演員做啲動作同表情，比AI作範本。」談到《九龍城寨之圍城》演「王九」大受歡迎，可有興趣創作AI短片「王十」？伍允龍笑說：「諗下囉！不過我拍嘅嘢無論係人或AI拍，都會關於動作。」

岑珈其讚AI可以天馬行空創作

岑珈其與朱建熙拍檔執導《生化壽屍2026》，岑珈其坦言現實中拍攝喪屍片投資相當大，但利用AI可以天馬行空進行創作，例如場景可以一轉就去到另一地方，也認同AI並非取代，而是要好好利用去提升進步。當笑指他的子女年紀少未能觀看其執導的喪屍片，岑珈其笑言拍攝出來不是讓子女觀看，反而將來也可以拍兒童題材AI短片，自己也可擔當配音。

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