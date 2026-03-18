55歲李英愛20年後重臨《大長今》拍攝地 掀世紀回憶殺 保持少女緊緻皮膚零皺紋

現年55歲的李英愛，憑經典古裝韓劇《大長今》紅遍亞洲，時隔逾20年，她近日驚喜重返當年的拍攝地，並在ig分享多張照片，看著昔日劇照，她感觸良多，更在鏡頭前展現出與當年「長今」別無二致的優雅氣質與緊緻皮膚，讓大批網友紛紛驚呼：「跟20年前一模一樣！」，歲月似乎從未在她身上留下痕跡。

李英愛重臨《大長今》拍攝地

近日李英愛展開一段懷舊之旅，回到《大長今》位於濟州島的經典取景地。看著熟悉的風景，她感性寫下：「長今啊！好久不見了」。當天李英愛一身打扮休閒，興奮地在印有自己當年劇照的巨型海報前合影，時而溫柔輕撫海報，時而又像個小女孩般，俏皮地在人形立牌後方，雙手舉過頭頂比出一個大大的愛心，盡顯私下可愛親和的一面。

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李英愛外貌凍齡廿年如一日

李英愛最讓網民津津樂道，是那數十年如一日的「防腐劑級」美貌。陽光下見到她皮膚白皙光滑，臉上幾乎看不到任何皺紋，緊緻如少女的皮膚和優雅的氣質，與20年前螢幕上的「長今」別無二致，真正做到外貌廿年如一日。李英愛擁有凍齡外貌，全因近年她過著養尊處優的生活，她於2009年嫁給年長20歲的企業家鄭浩英，並在兩年後誕下一對可愛的龍鳳胎，家庭生活美滿。

李英愛主演《大長今》創下50點收視

韓劇《大長今》至今仍是許多劇迷，心中無可取代的神作，該劇於2005年初在TVB播出，由天后陳慧琳主唱的主題曲《希望》唱至街知巷聞，全劇更創下平均收視高達36點，大結局平均收視47點，最高收視50點的驚人紀錄。《大長今》的成功，不僅讓李英愛與男主角池珍熙人氣急升，更讓一眾配角，如飾演「韓尚宮」的梁美京和「崔尚宮」的甄美里等，廣受觀眾歡迎。

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