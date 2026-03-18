陳曉東紅館個唱大型廣告板亮相隧道口 親身打卡慶祝：夢幻又興奮

為慶祝陳曉東《NEON REFLECTIONS 30 演唱會》將於6月19日在紅館舉行，公司特別為他訂了隧道口大型廣告板為演唱會預售宣傳，東東立刻去看看和打卡造勢，他開心表示︰「第一次見到咁大個自己出現紅隧口、還會放上一個半月，預售到公開售票，雄霸了一個廣告牌位置，非常搶眼！我好重視今次30周年演唱會，自己也不敢怠慢，會全力開動宣傳！」

東東呼籲粉絲打卡幫忙宣傳

至於東東的親朋好友見到廣告板，也紛紛拍片傳給他，昨天他專程把車停在尖沙咀，徒步行上個行人天橋，再去到最靠近隧道口而且途人又可以到的地方影相，東東坦言：「見到自己的廣告板，感覺好夢幻好興奮開心，我在Instagram還即開玩笑講『張海報掛那麼久真的很貴，所以要來打下卡慶祝一下！』我也叫粉絲來同一個位置影張相幫忙宣傳。」

新歌點擊超過230萬

之前東東新歌《今天我們都會飛》得到好成績，網上點擊超過230萬，今個星期也會派演唱會主題作，是由黃偉文（Wyman）填詞的《致我們消失的超能力》，東東很喜歡當中的歌詞，希望大家支持，並留意歌詞當中的意思。

