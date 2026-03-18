混血肥仔否認家暴出軌 舊片翻Hit被質疑係偷食慣犯 自爆「想打老婆」 網民：細思極恐

YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）近來捲入多宗爭議，繼去年被指因偷食女主持丁彥均（丁丁）而與前妻芊蕙子鬧離婚後，近日更被指在英國對芊蕙子家暴罪成。儘管混血肥仔於昨晚（17日）發布「澄清影片」否認所有指控，但隨即被前同事及朋友公開證據反擊，加上網民翻出他過往在影片中承認想打老婆的言論，令事件火上加油。

混血肥仔被前同事爆「出軌證據」

混血肥仔在澄清影片中，否認曾對前妻芊蕙子家暴，並強調自己是在協議分居後才與新對象有進一步了解，否認出軌。然而，影片未能平息風波，反而引來更多批評。其前BBO同事Isis在IG限時動態中大爆混血肥仔的「出軌證據」，指控混血肥仔早在2024年5月於德國工作期間，已對丁丁不停示好，不僅在火車上如初戀情侶般畫手心，更主動幫丁丁推行李、送她回酒店，表示：「從來未見你如此對待其他女artist。」甚至目擊混血肥仔對丁丁說：「你同你男朋友分手，我送傢俬畀你。」Isis更稱，混血肥仔從一半年前已對芊蕙子長期經濟封鎖、冷暴力及抹黑，直斥他應做個負責任、誠實的人。

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足球員譚兆聰斥混血肥仔不負責任

曾與混血肥仔合作的足球員譚兆聰，亦在Threads上批評混血肥仔，指對方「做嘢幾不負責任，無論工作、家庭定生活，永遠靠其他人幫佢善後」，並附上一張指控混血肥仔「單拖帶兩個小朋友，最後係你飲到斷X晒片」的截圖，質疑他作為父親的責任感。對此，混血肥仔親自回應：「我明你好憎我，但你唔好衝出嚟先」，承認當晚有社交飲酒，但迴避了其他指控。

混血肥仔舊片被翻出認「想打老婆」

在輿論聲中，網民翻出混血肥仔於2019年在前公司Arm Channel TV的問答影片，內容令人震驚。在影片中，當被問到對當時太太芊蕙子有否減少性衝動時，他竟笑着說：「從來都係打佢嘅衝動，多過性衝動。」網民回看影片紛紛表示：「細思極恐」、「佢個樣唔似講笑」。

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混血肥仔曾認「瞞妻約會」

另外，片中混血肥仔種種言論，更被質疑早已暗示自己是出軌慣犯。當他被問及是否曾背妻與前度聯絡，他承認曾與前度交流討論影片的成果。至於是否曾精神出軌，混血肥仔說：「係！」及後解釋與拍對手戲時會對女方有好感，而有類似精神出軌的時候，但當被問到：「咁行為上呢？」他卻笑着迴避問題。混血肥仔更在片中承認曾「瞞妻約會」，不過解釋是為拍節目，未有如實告知芊蕙子合作拍片的對象。接着，他再被問到有否想過跟芊蕙子離婚，他未有正面回應，僅表示：「都冇得話係㗎喇……呢一刻未去唔鐘意囉！難保將來，表現得要好啲。」

至於當被問及與芊蕙子曖昧時，是否未跟前女友分手，混血肥仔亦直認不諱，但強調與前女友早已出現很多問題。網民指，混血肥仔6年前在片中回應出軌的理由，與近日回應未正式離婚就結識新對象的說法似足九成。

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