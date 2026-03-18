洪嘉豪預告以雜誌形式出碟 新歌《穿波鞋的惡魔》喻愛情最舒適狀態 

洪嘉豪（Kaho）推出最新歌曲《穿波鞋的惡魔》，歌曲反對愛情中的所謂完美標準，用「波鞋」象徵情侶日常生活中的平凡但舒適的相處，Kaho坦言首歌代表着他的愛情觀：「首歌其實係講緊情侶之間行一生一世嘅路，係唔需要每日都容光煥發、國色天香嘅，做最簡單嘅你就OK啦，唔需要每日都着高踭鞋，其實着波鞋係最好、大家最舒服啦！」

Karina成幻想「老婆」

他更笑言，就算首歌對象是他幻想「老婆」Karina（韓團aespa成員）也完全成立：「你可以表演時咁靚，但對住我唔使！」現實中，他偏愛善解人意、能互相遷就的女生，認為貼地特質固然理想，卻非必要條件。

Kaho MV出現多對波鞋

為配合歌曲主題，MV選址旺角波鞋街一帶的本地場景拍攝。其中一幕需要背着女主角逃跑：「我覺得呢啲都係好sweet嘅moment！」他又提到MV中出現多對波鞋，恰逢當時某款鞋掀起熱話，便提議買對加入製作：「結果女主角嗰對可以入MV製作費，男主角嗰對就要自費……」

洪嘉豪主理限量《KIKI》每期獨立編號

2026年Kaho將推出以「雜誌」為主題的全新個人專輯，首波單曲《穿波鞋的惡魔》同步推出自家製限量雜誌《KIKI》Vol.01，內容涵蓋波鞋穿搭技巧、私人收藏及MV幕後花絮。洪嘉豪解釋概念：「發現自己好多題材嘅音樂都做過，今年不如做本雜誌啦！同公司討論完，原來真係可以自己整！」專輯將以雜誌形式逐首推出，每期附獨立編號，極具收藏價值：「只要將每一本專屬雜誌夾埋一齊，就係一隻完整嘅專輯！」他賣關子表示，雜誌名稱《KIKI》的由來，希望日後有機會親自解說。

