阿蛋@Lolly Talk「單飛」獲隊友力撐 北海道進修兼拍新歌MV時間用到盡

Lolly Talk成員黃詠霖（阿蛋）率先於2026年推出個人作品《Missing Call》！新歌講述男生與女生確定情侶關係前的「囉囉攣」甜蜜感覺。新歌由J.Arie（雷深如）作曲、Oscar（李文曦）填詞、黃兆銘編曲，而Gareth（陳考威）則負責監製，阿蛋坦言一直很欣賞Oscar，所以得知有機會出歌時，便即時找Oscar，而和J.Arie的合作更是一種緣份：「今次並非因J.Arie之前與Lolly Talk合作而特意找她，實情是我在尋求適合自己風格的demo時，突然聽到一個超洗腦的旋律，馬上就決定了選用，到後來才發現是J.Arie作曲，我完全覺得這就是緣份。」由於時間緊逼，Gareth極速完成混音部分，他亦笑言《Missing Call》應該是自己有史以來最快完成的作品。

阿蛋MV無得『咪嘴』

《Missing Call》MV拉大隊到北海道拍攝，看似十分重視，但阿蛋還原拍攝真相時卻十分好笑：「這次的MV拍攝事前完全沒有任何計畫，只不過是當時我人在北海道進修兩星期，不想白白浪費了超靚天然雪景、於是隨心拍了一些片段，打算用來剪Vlog，到後來落實出歌，就將這些片段變成MV，雖然拍攝時還沒有demo在手，所以甚至沒能『咪嘴』，希望樂迷會滿意成果。」首次單飛，阿蛋表示很多事情都要自己與各個單位溝通及協調。「最難可能是了解自己，因為要清晰了解自己，才能表達予各個合作單位、所以過程中難免會不斷自我懷疑，有時都會反問自己是否真的能做到，直到《Missing Call》慢慢成形時，很真實的感受到自己獲益良多。」

阿蛋望外界看到Lolly Talk更多面向

Lolly Talk出道至今，一直努力尋求多變，對於阿蛋率先「單飛」出歌，隊友有何意見？阿蛋透露一直有意推出個人單曲，令外界可以看到Lolly Talk的更多面向：「今次出歌既急趕又任性，加上一直不確定作品能否順利面世，所以我很遲才跟隊友分享出歌消息，但她們每一位都是一如以往的支持與鼓勵！」至於Lolly Talk之後會否以小組形式出歌，阿蛋表示每位成員都希望呈現最獨特一面予樂迷，所以只要有機會，相信亦可一試：「試過在萬聖節減活動時，我們分別以魔鬼與天使造型亮相，當時反應也不錯，如果有機會的話，我也十分期待以這種形式表演。」