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李海銅跟馬貫東感人虐心戀成焦點 網民激讚：隱藏女主角

影視圈
更新時間：17:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:45 2026-03-18 HKT

TVB輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》昨晚劇情迎來新進展。張曦雯飾演的佳琪發現劉彪（關禮傑飾）背著邦妮（邵美琪飾）搭上秘書Flora（姚嘉妮飾），於是向邦妮作出暗示。不過邦妮似乎早已知情，並婉轉地著令佳琪不要再提。另邊廂，張曦雯發現父親沈逸良（潘志文飾）與昔日「小三」仍有聯絡，令父女關係再度惡化，直到逸良心臟病發，佳琪才得悉自己當年才是累死母親的真兇。

馬貫東李海銅見不得光戀情

昨晚最大焦點，繼續是「潘奕風」（馬貫東）與「蘇嘉盈」（李海銅）的「虐心風盈CP」！自日前第16集播出後，李海銅人氣急升，昨晚第17集一開播，已有大量網民坐等「銅B」出場。昨晚「風盈CP」回憶部分劇情講述嘉盈因承受不到與潘奕風「見不得光的戀愛」，二人苦陷分手邊緣。直到嘉盈意外發現奕風的「臥底」身份後，不但馬上變回「開心甜美少女」，還承諾要守護阿風，甜蜜互動再度融化網民。

李海銅善解人意形象入屋

不少網民被李海銅的善解人意融化，更有網民感動落淚，紛紛留言激讚：「睇到喊咗」、「呢個反轉好好睇」、「咁都冇發爛渣，真係好女仔」、「完美到癲」、「超明白事理，又善解人意」、「想分手嗰段真係畀佢感動到」、「隱藏女主角」、「又靚性格又好」、「有幾Sweet就有幾慘」。由於嘉盈一角太受歡迎，不少網民跪求其真正死因，並力推李海銅榮膺今年「女飛躍進步獎」！

李海銅社交網關注人數急升

被網民再度盛讚「靚到好似AI」、「有股解釋唔到嘅仙氣」的李海銅，社交網關注人數持續攀升，短短一日半急升接近1萬Followers，達到2.54萬關注。未知是否為回饋網民，李海銅昨日分享了與馬貫東的搞笑短片。片段中見阿東因意外按住了電話，令李海銅「大發雷霆」，更拎起紙巾怒擲阿東。搞笑的是，有網民留言：「發嬲都嬲得溫柔過人」，足證李海銅的溫柔甜美形象何等深入民心。

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