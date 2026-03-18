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林嘉欣全英文試鏡奪角色 自爆「濶太」如穿盔甲背後辛酸唔易做

影視圈
更新時間：16:15 2026-03-18 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-18 HKT

影后林嘉欣到灣仔會展出席影視娛樂博覽《The Season》獨家預覽活動，與一眾主演Jessica Mei Li、Toby Stephens、《我的超豪男友》Chris Pang 等一起分享拍攝點滴，並預告劇集將於6月推出。

Anson Lo邱彥筒仁慈教跳舞

嘉欣指自己在香港居住25年，因為今次演出更深入了解香港，大讚台前幕後高質素，很榮幸加入團隊。林嘉欣指劇集於去年影視娛樂博覽公布、隨即便投入拍攝歷2個多月，全程在香港取景，笑指外地朋友比較不適應香港的炎熱，因為在遊艇上有很多鏡頭，每日收工也頭暈暈。劇中演濶太的嘉欣，獲客串演出的盧瀚霆（Anson Lo）及邱彥筒（Marf）教跳舞，笑言跳舞好困難，但畫面是靚的，兩位老師對好算仁慈。

嘉欣首度以全英文參與拍攝

嘉欣除了首次接觸劇集，亦是首次演濶太，與Toby Stephens演一對，要每日穿著好似盔甲的靚衫及搶眼髮型，霸氣地掌控一切，並熟悉一切心計，她笑言做這種女人很不容易、很辛苦。問可想拍新一季《The Season 2》，嘉欣笑言希望有，因難得集合來自各地的朋友，同時都與香港有淵源，即使是木村光希的爸爸木村拓哉也經常來香港拍戲。嘉欣指今次是首度以全英文參與拍攝，雖然英文流利，但實際拍攝時覺得好似另一個自己，今次更要試鏡取得角色，「可能大家都不敢問試鏡，可能中、港、台的大家都很熟悉我，但我覺得是一視同仁，今次可以和大家說我是試鏡取得的角色！」

Chris Pang演「渣男」

而《我的超豪男友》的Chris笑指一直獲邀演出有錢人，笑言：「這就是有錢人的臉！」又指今次角色有點不同是「渣男」。而Toby的太太是在香港長大，弟弟則在香港讀書；Jessica則是位混血兒，父親是香港人，同樣與香港有淵源，嘉欣更教一眾主演「比心」影合照。

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