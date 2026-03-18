農夫名字於TVB官網消失？《Do姐去Shopping》成爆笑回憶 《愛回家》要角亦疑似離巢

近日TVB再度傳出藝人離巢潮，其中最受關注的，無疑是組合農夫的陸永與C君（鄭詩君），二人的資料已從TVB官網消失，IG的工作聯絡方式亦已更新至二人成立的娛樂公司「農作天下」，似乎想將事業重心全面轉向內地。其他疑似離巢的藝人還有《愛．回家之開心速遞》飾演「Laptop」一角的孟希璘，及在《女神配對計劃》向李芷晴表白的周嘉全。

農夫去年成立工作室做老闆

農夫與TVB合作始於2013年，當時他們簽約成為旗下部頭合約藝員，成功由歌手轉型到電視圈，他們與Do姐鄭裕玲合作無間，先後有《Do姐去Shopping》、《Do姐再Shopping》、《晚間看地球》及《Do姐有問題》等，幽默風趣的互動，深受觀眾喜愛，成為收視保證。C君更憑藉其創意與領導能力，於2021年獲委任為J2台創意總監，致力於節目革新，直至2023年5月才卸任。

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農夫與鄭裕玲合作無間

農夫早於 2022年，開始到內地發展，之後在多個城市舉辦《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》，反應極為熱烈，場場爆滿。去年陸永和C君公布成立娛樂公司「農作天下So Fa So Cool」，自己當老闆為離巢鋪路，直至近日陸永和C君的名字，正式在TVB官網下架。

《愛回家》要角離巢外闖

繼農夫疑似離巢後，近期有網民發現，TVB的官網上找不到多名藝人的資料，包括已故影星孟海的侄女孟希璘，她曾在《愛．回家之開心速遞》飾演「Laptop」及演出《十八年後的終極告白》。而於2017年加盟TVB，在《女神配對計劃》向李芷晴表白的周嘉全，及曾演出《金枝慾孽》，在《愛．回家之開心速遞》演出「大力」的綠葉王張漢斌（現名張韡騰），均疑似相繼離巢外闖。

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《愛回家》孟希璘疑離巢外闖？