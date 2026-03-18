妮歌潔曼失婚光速搭上老友《心計》Simon Baker 歌手前夫感震驚被背叛

58歲金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）日前在奧斯卡頒獎禮上狀態回勇，原來有傳去年再度失婚的她已覓得第二春，其傳聞中的新歡正是澳洲男星Simon Baker。現年56歲的Simon以主演經典美劇《心計》而聞名，亦曾參演《穿Prada的惡魔》。他與妮歌同屬成功打入荷里活的「澳洲幫」，二人是相識幾十年的老友，妮歌跟Simon前妻Rebecca Rigg亦份屬好友，她甚至是二人的24歲兒子Harry之教母，兩家人關係密切。

妮歌潔曼戲假情真？

然而Simon和Rebecca早在2020年離婚，妮歌亦於去年忽然被歌手前夫Keith Urban狠飛。兩位失婚老友最近又在Prime Video新劇《首席女法醫》（Scarpetta）中結戲緣，飾演女法醫的妮歌，與飾演FBI探員的Simon在劇中演夫妻，有指二人疑似戲假情真。月初他們一起出席該劇的紐約首映禮時，又被指舉止親密，不但趁住影大合照時十指緊扣手拖手，更被發現在首映派對上甜蜜狂歡。二人為宣傳新劇受訪時，被問到老朋友演咀戲的感受，Simon笑言：「是有點奇怪，不過我們第一次做這件事時，都覺得『好吧，隨便吧』。」

但妮歌則表示：「我並不覺得奇怪。我們以前也親吻過臉頰，我們擁抱過很多次，我們還曾住在同一屋簷下……我認為，因為彼此有着共同歷史，這種默契是與生俱來的，所以我們不需要刻意去培養，它自然而然地就產生了。」妮歌甚至承認二人之間「有火花」。

妮歌潔曼前夫周圍攬女

據報道，妮歌閨密娜奧美禾絲（Naomi Watts）亦支持他們拍拖。至於妮歌前夫Keith雖然無端端因「中年危機」而提出離婚，分居後又頻傳另結新歡，但據指當他側聞妮歌與Simon撻着時，卻頓感被二人「背叛」，知情人士透露：「他完全震驚於她離婚後這麼快就高調展開新戀情。這根本不是他們當初為了女兒們所達成的共識。」知情人士又指Keith早在二人拍劇時，已懷疑他們關係曖昧，如今二人傳出戀情，令Keith傷心不已。

此外，Keith亦因為已涉足模特兒界的愛女Sunday Rose受訪時，一味只提媽咪妮歌對她有多重要，卻隻字未提Keith，令他感到備受冷落。據知他上周六在倫敦的鄉謠音樂節演出時就表現落寞，更向觀眾道：「我們來到這裏就是要徹底忘卻場館外的一切煩惱。」