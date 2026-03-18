麥沛東自爆為母扮女人聲打畀客服：行得通！ 想向朱栢謙偷師做導演應對電影寒冬

麥沛東和白只昨晚出席電影《一個部門的誕生》宣傳活動。該片講述市民大眾曾遇過的網絡終止合約問題，兩人在戲內戲外都與客戶服務結下不解緣。片中飾演投訴人之一的麥沛東，在現實生活中也試過代媽媽致電信用卡服務熱線，結果對方表示因他並非持卡人，而且持卡人為女性，故不受理。他笑言：「我即時扮女人聲同佢對答。（行得通？）行得通，但彼此其實都知道係玩，佢知道我假扮。」他補充，其實媽媽當時亦在自己身旁。

白只增值家庭Plan被門市拒絕

片中白只負責接投訴電話，也分享了類似經歷。由於他的手提電話使用「家庭月費計劃」，上星期發現用量超標變慢速，便到門市想直接增值解決，但職員表示因他媽媽才是登記人，拒絕辦理。他笑指：「我唔敢問係邊個家庭成員用晒啲數據。」

白只預告舞台劇有驚喜

白只身形明顯瘦了，他表示近日正跟楊偉倫一起為5月公映的舞台劇排練，由於楊偉倫同時負責創作，不時想出很多新方向給他演，令他累得變瘦了，他相信入場觀眾一定有驚喜。麥沛東近日同樣忙於與岑珈其、凌文龍及何洛瑤排練由朱栢謙執導將於四月公演的舞台劇《三一萬能合》，工作排得密密麻麻。

白只稱寒冬未殺到舞台劇

問到二人是否因電影業寒冬導致沒電影開拍，才主力做舞台劇？白只解釋，舞台劇籌備需時，現在他排練的舞台劇其實已是年多前落實的計劃，因此「寒冬」會比電影遲一點才出現。他稱也感到近來投資者減少了投資，門票銷情也反映了觀眾比以前審慎。問他們如何解決收入問題？二人也希望效法朱栢謙多才多藝，除了當演員之外，可以當導演。麥沛東更直言想涉獵這範疇，很想向朱栢謙偷師，朝導演方向發展。他透露早前曾有機會獲邀擔任朱栢謙的副導演，可惜自己檔期夾不到，因而未能成事。