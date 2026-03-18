梁雍婷恨贏《唱錢》10萬獎金 後悔冇早報名：應該唔難 鄧月平首演阿媽心力交瘁

寰宇電影公司老闆林小明連同電影《一個部門的誕生》演員鄧月平、廖子妤、梁雍婷、朱栢謙、白只、麥沛東、徐偉棟、謝咏欣、張達倫及伍詠詩等到灣仔出席宣傳活動，劉浩龍、蘇韻姿及朱智賢亦以嘉賓身份到場支持。

梁雍婷唱歌唔得都可以試

早前TVB遊戲節目《唱錢》的素人參賽者馬敏莉贏得10萬元獎金，其樣貌被指與梁雍婷十分相似。梁雍婷看過對方照片後也覺得有點似，但她慨歎道：「佢贏咗10萬，早知我去參加，可能贏到10萬蚊！我唱歌我未必得，但可以試試，贏到10萬應該唔難，下次去試吓，贏一萬請大家食飯都好，當打機都好玩。」

梁雍婷做鄧月平替腳

梁雍婷透露在片中與鄧月平有特別合作機會。因鄧月平戲份早前已煞科，但導演需要補拍，覺得梁雍婷雙腳適合，加上兩人穿鞋尺碼相同，她便擔任「替腳」。她笑說：「因為片中鄧月平係一個師奶，我連佢着拖鞋時攝咗紙巾喺腳趾罅都照做，而且張紙巾係舊嘅，真係原汁原味！」問到鄧月平是否滿意她雙腿的演？鄧月平笑言：「要睇完先知，可能對佢對腳嘅演繹方式未必滿意。」

梁雍婷現實被客服激死

梁雍婷憶述拍攝時覺得自己很癲，感覺像一隻爆炸頭「芝娃娃」，長期處於躁底狀態，與一班演員演瘋狂喜劇。戲中講述終止電訊服務卻被激死，她坦言現實中也遇過類似經歷：「不停打電話去客戶服務熱線，但冇人聽，最後要親身去電訊公司先做到終止合約，呢件事真係好黐線。」

鄧月平首演人母聲嘶力竭

首次飾演母親的鄧月平終於體會到當媽媽的難處，感覺心力交瘁：「因為小朋友轉數太快，精力源源不絕，永遠冇停過。」她笑言可說是與梁雍婷在戲中一樣聲嘶力竭，只是對方是面對下屬，自己則是面對孩子。