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陳國邦回首演藝路 自揭《寒山潛龍》《大太監》比「李斯」更影響人生

影視圈
更新時間：07:00 2026-03-18 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-18 HKT

陳國邦以嘉賓主持身份，到戲曲中心出席「不平凡的角色們」影人對談座談會，與韓國演員趙宇鎮對談。陳國邦笑言主持座談會比演出更緊張，難得能以演員身份與另一位演員對談，為了專心準備問題，這兩天都沒法做其他事，希望令趙宇鎮分享更多經歷與學問。他又笑稱有看過對方的作品如《鬼怪》等。

陳國邦不怕聊天沒話題

問到為聊天而煩惱？陳國邦笑言聊天沒有煩惱，相信隨便都可以聊到幾個小時。不過，今次想在有限時間帶出更豐富內容，他笑言只安排30秒去為聽眾介紹自己，便會將所有時間放在趙宇鎮身上。

陳國邦《大太監》啟發更深

陳國邦指演出多年，很多時角色也會反過來影響自己的想法和人生，因此也想與趙宇鎮深入探討。問到是否成為觀眾話題多年的《尋秦記》「李斯」最影響他？陳國邦笑言不是，又指電影版出場時間少，和角色相處時間也短，對他影響並不算大。他指早年拍攝劇集《寒山潛龍》以及《大太監》等，反而帶給他很多不同的想法。
 

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