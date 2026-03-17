蕭正楠黃翠如貼地出巡 「蕭哈哈」勁受街坊歡迎 一家三口街市買餸狂收利是｜獨家追蹤

蕭正楠和黃翠如於去年3月迎來愛情結晶「蕭哈哈」，兩公婆視囝囝如珠如寶，自榮升父母後都盡心盡力照顧BB，更不時在社交網分享湊仔日常。《星島頭條》於正月期間捕獲蕭正楠一家三口貼地到街市買餸，樣子精靈可愛的「蕭哈哈」現身街市出巡，極受街坊歡迎！文、圖：娛樂組

阿蕭、翠如一家三口出巡，打扮低調勁貼地。

當日約下午4時，阿蕭、翠如一家三口現身大埔街市，見兩公婆齊齊戴上cap帽及口罩，全身包到冚，並以一身街坊look亮相、打扮樸素，翠如孭住斜孭袋，阿蕭則綁住孭帶負責孭住「蕭哈哈」，亦冇工人姐姐跟身，全程親力親為；反而「蕭哈哈」出巡未有戴上口罩，面圓圓、腳仔長長，全程眼仔碌碌四圍望，對街上所有事物都大感好奇，非常精靈可愛！

街坊大派利是集郵

阿蕭、翠如卸下明星光環，超貼地去街市買餸，兩公婆在人群中穿梭，邊行邊商量，又不時跟「蕭哈哈」講BB話，全程冧到爆。甚少下廚的翠如做「老細」負責俾錢外，又落手落腳親自揀菜、買麵包、逛雜貨店，沿途被不少街坊及檔主認出，兩人都展現笑容、有禮貌地打招呼，亦與檔主有講有笑，親切互動。期間，更有不少人主動向「蕭哈哈」派利是，並趁機要求合照，翠如都有求必應，完全無明星架子，相當親民！其後，翠如更叫阿蕭和「蕭哈哈」兩父子拎住利是拍照打卡，買餸之餘不忘享受家庭樂，溫馨指數爆表。

阿蕭即將綵排音樂會

翠如其後都在社交網限時動態分享父子二人的合照，並開心表示：「哈哈去街市買餸嘅時候，收到街坊送嘅利是，佢表示很感恩。最近很多街坊走過來祝哈哈快高長大，哈哈一定接收晒，因為佢長高得都幾快！」阿蕭亦非常珍惜家庭樂的時光，據知他放完新年假後，即將重返工作，並會積極綵排4月與曹永廉及馬國明在佛山的音樂會。

此外，翠如前晚在分享家庭日常的社交帳號祝賀囝囝1歲生日，其中一張相中「蕭哈哈」戴上紅色獅頭公仔帽和紅色衫，另一張則是他凝望玻璃窗上「新年快樂」祝福語，見他五官精緻，似足媽媽的美貌。