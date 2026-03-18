「三級片情聖」患病面部恐怖凸起 劇痛爆粗哀嘆：去醫院都無用 考慮切走身體一部份

現年43歲、曾以三級片《一路向西》及在網劇《反黑》中飾演「招積」一角而爆紅的男星張建聲，近年事業發展平平，身體狀況更頻頻亮起紅燈。近日，他在社交媒體上發布一條影片，其狀態嚇壞網民，情況令人憂慮。

張建聲右頰嚴重腫脹

在影片中，張建聲面容憔悴，最駭人的是其右邊面頰出現異常腫脹，形成一塊「恐怖凸起」，令他半邊臉變形。他一臉極度痛苦的表情，忍不住爆粗呻吟「好X痛」，並用手指著腫脹的位置，無助地表示「塞住咗」，顯然正承受巨大痛楚，情況十分嚴重。

相關閱讀：42歲「奸角專業戶」驚爆患人格分裂 3精神科疾病纏身 驚被當黐線：要努力生存

張建聲自揭病情陷絕望

張建聲在影片的文字中解釋自己的狀況，他表示不確定是口水腺出現問題，還是患上腮腺炎，但直言「今次是有史以來最腫」。面對反覆發作的病況，他似乎已感到絕望，哀嘆道：「睇吓咩環境先去醫院都無用」，字裡行間流露出無助的心情。

張建聲嘆身體狀態差

事實上，張建聲的健康問題已非一朝一夕。他亦發文剖白心聲，坦言：「呢幾年老實講身體狀況好一般」，並哀嘆可能與過去十多年為工作而頻繁增磅減磅有關，對健康造成了損害。他更透露正認真考慮「切咗扁桃腺」，並以自身作反面教材，勸誡大家「如非必要不要短時間增磅減磅」，以免步他後塵。

相關閱讀：張建聲為生活飲到屙血！醉酒爆粗自認戇X身體響嚴重警號：唔敢做body check

張建聲曾患抑鬱症致副作用

除了身體上的折磨，張建聲近年在精神上也飽受困擾。他曾自爆確診患上廣泛性抑鬱症、焦慮症及人格解離症。雖然經過治療後，焦慮症和人格解離症已痊癒，但因服用相關藥物，令他出現身體代謝減慢、扁桃腺腫大等副作用，導致面形臃腫。

張建聲24年結束「父女戀」

事業與健康陷入低谷的同時，張建聲的感情生活亦非一帆風順。他於24年尾宣布與年輕16年的「工展小姐」曾嘉晴分手，結束一段備受關注的「父女戀」，並獨自移居廣州生活，當時他就上載極度失落的頹廢照片，似乎深陷於失戀的痛苦之中，顯得十分深情。如今再受惡疾纏身，可謂是雪上加霜。

