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黎明為個唱缺席影視娛樂博覽啟動禮 錢嘉樂直指香港電影只有小製作不健康

影視圈
更新時間：20:15 2026-03-17 HKT
發佈時間：20:15 2026-03-17 HKT

古天樂、林建岳、黃百鳴、洪祖星及文化體育及旅遊局局長羅淑佩等今日到會議展覽中心，出席香港影視娛樂博覽啟動儀式。身兼影視娛樂大使的黎明，往年都會親身到場支持，但今年由於忙於籌備下星期紅館演唱會，只能以拍片形式參與。大會解釋，黎明因有其他工作安排而未能出席。他在片中表示，現今互聯網發達，大家可以透過網絡與不同地方的創作人交流合作，亦可從網上了解其他地區觀眾的喜好與需求，從中為自己的創作注入新方向。

錢嘉樂談業界轉型與交棒

同樣出席啟動禮的錢嘉樂，表示今日代表香港動作特技演員公會到場支持。他觀察到，近年熟口熟面的投資方和出品人減少，但來自內地的朋友增多，認為大家需要習慣及轉型，而這些變化有賴新一代年輕人，大家必須與時並進。他又提到，今年公會春茗最令他開心的是，有約30歲的年輕同業獲獎，他認為意義重大，因為業界正需要新血，也是時候交棒。

錢嘉樂透露《一九四一》演員陣容已落實

談及即將開拍的電影《一九四一》，錢嘉樂表示電影將於年底開拍。對於早前公布的演員名單似乎尚未落實，錢嘉樂解釋：「都傾過晒，陳德森監製係一個非常守信用的人，都陪住我傾劇本、傾出品方，發布嗰日佢講得嘅嘢都已經講晒。」他強調，名單上提及的人選全部已經見過面，包括成龍、洪金寶、元彪、程小東等，他們答應後才公布；主角方面亦已全部應允參演。提到佘詩曼早前回應時似未確認演出，錢嘉樂笑言她可能是不好意思單方面發布消息。

嘉樂望從聲名重建香港電影品牌

他認為，作為香港電影一份子，能促成這部電影對業界是好事：「而家有幾多部戲開？《九龍城寨》有續集，我哋又有新電影發布，開得成我哋身為香港人應該高興，唔應該望我哋唔得。」現時有多少部戲開拍？《九龍城寨》有續集，我們又有新電影發布，能成功開拍，身為香港人應該高興，不應該希望我們做不到。」他指出，香港有很多小型製作，但市場若只有小製作並不利於健康發展。他認同導演鄭保瑞所言，電影是一項工業，不能只有一兩部戲成功便忽略其他，期望行業能有持續性發展。他與陳德森已從影逾40年，不僅累積了豐富技巧，也能讓投資者放心，希望藉此重建香港電影的品牌。
 

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