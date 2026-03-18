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「徐定富」翁世傑神隱多年被揭驚人近況 曾獲封港產片「四大渣男」卑鄙形象深入民心

影視圈
更新時間：09:00 2026-03-18 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-18 HKT

80、90年代曾與曹查理、單立文和徐少強被稱為港產片「四大渣男」的翁世傑（Stuart Ong），在80年曾演出電影《烈火青春》與及《窺情》，到了90年代，曾拍過不少王晶電影，曾在《精裝追女仔》飾演「趙定先」，與周潤發爭女，還有在《最佳損友》飾演劉德華同父異母的哥哥「徐定富」，其卑鄙形象深入民心。

翁世傑2008年消失在人前

後來翁世傑轉戰拍三級片，當中不乏粗製濫造的低成本製作，97過後移民美國並以「Stuart Ong」之名在荷里活發展，拍過近20部影視作品，包括《蝙蝠俠—俠影之謎》、《紐約風雲》（Gangs of New York）及《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day）等大片，2008年後再無拍戲，從此消失在人前，不過近期終有翁世傑的相流出。

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不少網民開PO查問翁世傑的近況

近年有不少網民在網上開PO查問翁世傑的近況，有人稱：「佢真人好斯文㗎。」、「佢做咗養蟲專家，唔係懶蟲而係供雀鳥食嘅蟲，偶爾會在大陸登台演出。」、「90年代中喺旺角先施見過佢。」早前終有網民留言指翁世傑現為爬蟲專家，外貌雖有老態，但與當年未有太大分別：「佢其實鐘意養爬蟲同繁殖，聞說多年前雀街同魚街爬蟲店部份啲蟋蟀都係佢繁殖，依家佢推廣爬蟲，不過佢低調，所以無乜人知。」、「老咗好慈祥！」、「去過他屋企，當時他住秀竹園道地下，地方好大，好多龜龜，蛇蛇、蜥蜴鸚鵡，當時金魚街都未有蛇舖，他是政府畀證書他在外國寄運來港，他所有資料都是讀書讀回來的，真係好勁。」

翁世傑最早一批到荷里活發展演員

其實翁世傑的來頭相勁，算是最早一批到荷里活發展的演員，當年在《蝙蝠俠—俠影之謎》飾演中國警官，鏡頭與對白都比陳冠希多，講述男主角基斯頓比爾（Christian Bale）變成蝙蝠俠前，曾被中國警察拘捕，其中一位警官正是翁世傑，二人有不少互動。後來又曾傳媒在LinkedIn中有一使用他照片的「Stuart Ong」檔案，顯示他曾在裝飾公司任美術總監，還有於某鐘錶公司任職銷售及市場經理，為他低調的生活增添了幾分神秘色彩。

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