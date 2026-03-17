郭富城任榮譽專員設計禁毒舞步 籲年輕人藉追尋夢想拒絕引誘

郭富城今日以榮譽禁毒專員身份，到尖沙咀出席禁毒活動，與一眾主禮嘉賓參與啟動儀式。現場播出由郭富城參與演出及創作的宣傳片，他更與青年校園禁毒大使互動，了解年輕人的校園禁毒工作成果。他聽取匯報後表示，大家都很有心，希望藉年輕人影響年輕人，亦呼籲家長可像台上的年輕人一樣，積極宣傳禁毒信息，讓社會不再受毒品危害。

郭富城指年輕人思想未成熟

郭富城在活動中提到，年輕人在成長過程中，因思想未成熟，容易讓壞人有機可乘。他希望年輕人透過追尋夢想，建立正能量，拒絕毒品引誘。他又大方接受年輕大使邀請，一同合照留念，更即場與舞蹈員示範他所設計的禁毒舞步。

兩人有傾有講。

郭富城以父親身份談禁毒使命

郭富城表示，身為榮譽禁毒專員，他有使命拍攝宣傳片，幫助年輕朋友以正能量對抗罪惡力量。今次宣傳片加入跳舞及運動元素，充滿正向能量，呼籲大家面對引誘要勇敢「Say No」。談到創作過程，郭富城分享：「我自己都是爸爸，有小朋友，會讓孩子看宣傳片慢慢教導。今次加入舞蹈，畫面花了很多心思，當中有不少訊息希望傳遞給大家。」

