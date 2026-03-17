佘詩曼憑《正義女神》再掀視后熱 感性追憶「老竇」許紹雄：還在的一個感覺

由TVB與優酷聯合出品的律政劇《正義女神》將於3月30日首播，昨日於內地優酷率先上線，隨即引發熱議。佘詩曼今回甩開《新聞女王》中「Man姐」的強勢影子，成功演活兼具果斷、正義、溫柔與善良的立體新角色言惠知，網民紛紛驚嘆其演技多變，更看好她能憑此角第五度奪得視后寶座。劇集集中探討「青少年犯罪問題」，貼地題材引爆觀眾共鳴，大讚TVB仍是職業精英劇的權威。

文頌嫻相隔20年回歸TVB

除了阿佘，相隔20年再度在TVB劇集亮相的文頌嫻，首兩集中與「鐵閨蜜」佘詩曼有多場對手戲。她飾演的喪子母親表現虐心，演技獲網民大讚，更形容是「港劇初代女神與終極女神對決」，令人驚艷。文頌嫻事後在社交平台感謝佘詩曼的支持：「當我培養情緒時，佘總會默默在旁。」又透露開拍前因法庭場景真實感而感到緊張，幸得對方妙語安慰緩和氣氛。另外，文頌嫻更為突顯角色的憔悴感，刻意減磅投入演出。

許紹雄遺作演技觸動網民

此外，已故「金牌綠葉」許紹雄的演出亦掀動了不少網民情緒：「看到Benz雄出場，心也跟着痛了一痛。」劇中飾演裁判法院主任裁判官「洪思義」的許紹雄，劇中與阿佘飾演互相支持、但處事風格卻迥異的上司下屬，無論在法庭或是職場，許紹雄都恍如做回自己般時刻保持親切、祥和又善解人意，尤其招牌的「暖心微笑」，不止令網民看到眼濕濕，亦令「契女」阿佘勾起不少難忘回憶，阿佘早前更在社交網拍片抒發對「老竇」許紹雄的思念：「劇組都給前幾集的《正義女神》讓我看，但是我看到…當然就是有一種好奇怪的感覺，就是…哎呀…就像好近，然後就像（許紹雄）還在的一個感覺。對我來說我第一次看，看到老竇（許紹雄）那個感觸特別深，然後想到很多我們在拍戲的一些開心的事啊，然後他在開玩笑啊。」

《使徒行者》的釘姐與歡喜哥令人印象深刻。

原來佘詩曼、許紹雄正式上契。

許紹雄在《家族榮耀之繼承者》與佘詩曼演父女。

許蕙青2022年底在港搞pop up store，佘詩曼與黃子華一同捧場！

鍾澎佳向許紹雄致敬

阿佘又指透露為了演好《正義女神》，難得見到「老竇」努力記下對白的一面：「因為他有很大量的台詞，因為他也是一個法官來的，所以我看到他很專心、很努力去背台詞的一面，這個是我從來沒有見過的，我看到是很不一樣的老竇。」至於總監製鍾澍佳，也透露看到許紹雄的演出是「看一次就哭一次」：「許紹雄老師他可以是說看着我長大的一個前輩了，幾十年來都不知合作了多少次。然後這次是我覺得很欣慰，我可以找到他來幫我們演洪思義這個角色，因為…其實我心情很複雜的，其實他第二集那段戲…就是那個讓他答10次我愛你，當我們第一次寫這場戲，我們想到的就是要許紹雄老師來演，那個時候還沒落實他來演這個角色，所以我自己是……每看一次我就哭一次的。」