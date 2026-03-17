菊梓喬罕晒胸前春光發展「低胸經濟」？女人四十不再禾稈冚珍珠  明言有錢先照顧到男友

現年39歲、曾連續三屆奪得《勁歌金曲頒獎禮》「最受歡迎女歌星」的菊梓喬（Hana），自離開TVB前唱片公司「星夢娛樂」轉為獨立歌手後，事業發展似乎停滯不前。即將邁入40歲的她似乎決心放手一搏，近日於IG上載了一段激罕的性感影片，引發粉絲熱議，猜測她是否為事業再創高峰而轉行性感路線。

菊梓喬終極解放身材

在最新發佈的影片中，菊梓喬化上極其精緻的妝容，披著一頭浪漫的長曲髮，在花叢中擺出各種慵懶迷人的甫士，顏值極高，尤如童話中的公主。然而，更吸睛的是她身穿一件低胸吊帶裙，伏在地上，大方盡現胸前春光，展現出極少解放的的好身材，性感嫵媚的姿態令粉絲看得血脈沸騰。

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菊梓喬女人40性感出擊

菊梓喬在帖文中特別強調，相關影片「沒有加上濾鏡」，所見的都是她最真實的樣貌，並標註了「#女人40」和「#踏入新的里程碑」，似乎在預告自己人生的新階段。不少網民認為，她經歷了近年的事業低潮期後，決心在邁進40歲之際改變形象，希望以更成熟性感的路線，爭取更多內地登台的機會，殺出一條新血路。

菊梓喬唱酒吧騷紆尊降貴？

事實上，菊梓喬近年積極轉戰內地市場。去年，網上便曾流傳她於內地酒吧登台的照片，當時她在一個小舞台上近距離與酒客握手互動，場面熱鬧。據行內人士透露，類似的酒吧騷雖然被部分港星視為「紆尊降貴」，但唱幾首歌便能穩賺約9萬港元，屬於「快、靚、正」的工作。

菊梓喬：搵到錢先照顧到男友

除了事業，菊梓喬的感情觀也相當獨立。她曾公開表示「不會要人養」，更坦言要有錢了才會公開戀情，因為她認為「有錢才可照顧對方」，不習慣被別人照顧。其緋聞男友吳保錡去年開始被網民唾棄，工作變得少之又少，難怪菊梓喬似乎相當缺錢，並努力謀求更多發展路向。

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