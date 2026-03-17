40歲人妻馬敏莉Mani《唱錢》一夜爆紅 勇奪十萬港元竟嗌後悔 開IG剖白：原來真係會想喊

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）和組合Plan V成員李茵彤（Desta）主持的 Game Show《唱錢》 播出後製造了不少熱話，繼側田唱出《數字人生》一夜翻Hit後，在上周六（14日）播出的一集，現年40 歲、曾參加《英皇新秀》選拔的馬敏莉（Mani），成為首位勇奪十萬港元現金奬的挑戰者！

馬敏莉自小懷抱明星夢

一夜爆紅的馬敏莉原來曾參加《英皇新秀》選拔但未能入圍，馬敏莉自小懷抱明星夢，學生時期已有參加學校歌唱比賽，雖無師承，但多年來熱愛研究唱歌技巧，憑著反覆鑽研同一首歌苦練出「完美音準」，有網民留言：「能否特別安排佢直接參加《中 4》？」、「佢證明咗40歲、有2個小朋友都可以繼續追夢。」

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馬敏莉決定重拾夢想挑戰自己

已經是兩子之母的馬敏莉近日開IG並決定重拾夢想挑戰自己，馬敏莉貼上拎支票的相片剖白心聲：「今日返去呢個令我緊張到面無表情嘅舞台，見返所有台前幕後嘅人，大家都戥我開心嘅感覺真係好鬼正呀，我又好後悔啦！今日怕醜唔敢抄佢地牌（好鍾意森美大哥嘅《bad girl大過佬》，Eric Sir原來一啲都唔恐怖，仲有desta真係好正，好可愛）。由最初符符碌碌咁填表，到諗住『來都來了』嘅心情去初選，最後真係殺到埋嚟驚到心跳聲都爭啲入埋mic做伴奏，打倒monster嗰刻我終於明白原來真係會想喊ga，原來緊張係會肚痛ga。」她續說：「再一次衷心多謝監製們及每一位台前幕後嘅你哋，多謝一直鼓勵我嘅屋企人，多謝呢個遊戲令我人生有一個好好嘅回憶，希望同我一樣都係咁細膽但又想追夢既你，勇敢踏出第一步，就算衰咗都無悔呀嘛。（曾經嘅我，第一次去髮型屋整頭都驚到腳震，唔知震咩）最後，雖然好多人喜歡我嘅四眼妹look，但都好想多謝tvb梳化，將資質差無自信嘅我化到出得鏡已經好犀利（唔啱弧度嘅con，所以當日眼矇矇）Btw，我好愛今日個妝同頭（相係最後）。」

馬敏莉本身贏走一萬港元便心滿意足

馬敏莉本身目標是不挑戰Monster，她坦言贏走一萬港元現金獎便心滿意足，結果當日越戰越勇，再加上仔仔一句：「你都係盡自己能力唱埋落去啦！」幾經掙扎的馬敏莉終於鼓起勇氣向Monster歌曲及十萬港元現金獎挑戰，馬敏莉事後接受製作組訪問時，坦言事前完全沒有想過可以贏走十萬港元現金獎： 「我係諗住嚟玩吓，攞幾千就幾千，攞唔到就算，叫 Enjoy 過舞台。但見到自己 一關一關咁過咗，覺得去到呢個 stage 唔唱又覺得唔甘心。我都好希望可以喺呢方面有發展，我會繼續追夢。 我以前覺得你一把年紀啲人就會笑你：『點解而家先嚟追夢』，但我又覺得追夢應該無分年齡架嘛。」

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