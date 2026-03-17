謝賢結婚珍貴畫面翻Hit 前「靚絕TVB花旦」性感過狄波拉美到發光 遭周潤發推撞夠經典

現年76歲、TVB七十年代「四大花旦」之一的黃淑儀，與汪明荃、李司棋、趙雅芝齊名，當年紅極一時，更曾被讚靚絕TVB。近日，隨著潘迎紫、陳美琪及趙雅芝宣布合體開唱，一段1979年謝賢與狄波拉「世紀婚禮」的珍貴片段再度引起熱議。片中除了見到潘迎紫、陳美琪之外，更捕捉到擔任姊妹的黃淑儀，其超高顏值和性感身材，瞬間成為焦點，美得令人讚嘆。

黃淑儀紫色低胸裙艷壓全場

在婚禮當天，黃淑儀身穿一襲紫色超低胸套裙，不僅襯托出她健康的膚色，更大膽地展現了她豐滿的性感身材。從流出的畫面可見，年輕時的她五官精緻，明眸皓齒，一頭烏黑濃密的秀髮，整個人散發著自信與光芒，無愧於「當家花旦」的稱號。

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黃淑儀遭周潤發推撞

作為姊妹團成員，黃淑儀在接新娘環節中全情投入，為了爭取開門利是，與周潤發等兄弟團成員討價還價，盡顯其活潑直率的真性情。其中一幕，周潤發在嬉鬧中搞笑推撞黃淑儀，更成為婚禮當日令人印象難忘的經典畫面，展現了當年巨星之間的好感情與玩得開的一面。

黃淑儀再婚終覓得幸福

事業成功的黃淑儀，情路並非一帆風順。她於1969年嫁給比她年長21歲的首任丈夫劉芳剛，婚後育有一子一女。然而，這段婚姻僅維持了8年便告終。黃淑儀曾在訪問中透露，離婚後她身上只剩下6000港元，獨自遠赴加拿大，更曾在零下六十度的嚴寒天氣下，在餐廳為客人掛外套賺取生計。即使生活艱苦，她仍堅強表示「條路自己揀」，對自己的決定無悔。經歷過婚姻失敗後，黃淑儀在1981年迎來第二春，與醫生徐景清結婚，並再誕下兩名兒子。婚後她隨丈夫移民加拿大，過著幸福美滿的生活。

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