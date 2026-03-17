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伍允龍讚李蔓瑩有愛心拒談婚期 進軍微短劇市場預告新作必加動作元素

影視圈
更新時間：16:15 2026-03-17 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-17 HKT

伍允龍今日到香港影視娛樂博覽，擔任香港電台微短劇劇本創作比賽的頒獎嘉賓。他坦言，現時短劇盛行，要在短時間內拍攝出有故事性和追看性的作品，是一門技巧。他透露正計劃進軍微短劇市場，並籌備相關項目，強調若由他策劃，必定加入動作元素，希望透過動作場面在短時間內呈現精彩畫面，吸引觀眾追看。

伍允龍自爆花名「聾仔」由來

提到《九龍城寨之終章》無緣參演，伍允龍笑言因角色「王九」已死，但最近有與劇組聚餐，期待日後能去探班。對於會否有前傳？他聽聞有此計劃，但相信要待「終章」完成後才會啟動。他更自爆有個花名叫「聾仔」，解釋是20多年前剛入行拍攝打鬥場面時，被對手戴着手套擊中耳朵，氣壓導致耳膜受損，雖已康復，但聽力仍受影響，受傷第一年更感覺像有棉花塞在耳中。

伍允龍大讚女友李蔓瑩有愛心

談到網民感謝他「批准」女友李蔓瑩推出寫真，伍允龍大讚女友有心，指寫真是為了幫助動物機構，加上女友本身有養貓，想留個紀念。至於影完後是否有審查過？他強調女友是成年人，有分寸，不會審查其作品，就像他拍動作戲時，女友會關心叫他不要受傷，但信任他的處理。

伍允龍直言父母見他開心就滿足

被問到新年是否有被催婚，伍允龍笑言是被記者催婚，感謝大家關心，但強調私事會自己處理，有喜訊會公布。他透露新年期間有與女友家人見面，而女友之前也已見過他的父母。問到父母是否讚他有眼光，他開心表示：「佢見到我開心佢哋就開心。」
 

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