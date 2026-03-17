辛潘為撐烏克蘭放棄奧斯卡盛典 獲澤連斯基親撰文感謝

「第98屆奧斯卡頒獎禮」於香港時間昨早在洛杉磯舉行，辛潘（Sean Penn）憑《一戰再戰》摘下最佳男配角，勇奪他職業生涯中第3座小金人，但他卻缺席頒獎典禮。昨日頒發男配角獎的上屆男配角、《深痛導賞團》的Kieran Culkin，昨日表示：「辛潘今晚未能來到這裏，或者他不想來，我會代他領獎。」

辛潘獲澤連斯基公開致謝

有指辛潘身在烏克蘭，未能亮相金像獎。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）今日公開與辛潘的合照，證明辛潘身在當地，辛潘為了他缺席荷里活最大的影壇殿堂，難怪澤連斯基特別撰文感謝辛潘：「辛潘，多得你，我們才知道烏克蘭的真正朋友是誰。從全面戰爭的第一日起，你就一直與烏克蘭站在一起，到了今日仍然是事實。我們知道，你將繼續與我們的國家和人民站在一起。」

辛潘「借出」奧斯卡獎座撐烏克蘭

照片中，辛潘與澤連斯基打扮休閒、神情輕鬆地在暢談。之前辛潘曾將自己的奧斯卡獎座直接「借給」澤連斯基，並揚言要放到戰爭勝利為止，其舉動也讓他被俄羅斯列入制裁名單中。