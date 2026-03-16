古淖文升呢任澳門演藝人協會名譽會長 感動分享：見到人材濟濟

古淖文（German）於昨日出席澳門演藝人協會舉行第六屆理監事就職典禮。在昨晚，German為大家揭曉好消息，他獲澳門演藝人協會的邀請，成為2026至2028年度第六屆澳門演藝人協會名譽會長。所屬唱片公司TMG亦表示恭賀。足見近年積極在港澳兩地發展的German，在演藝界的影響力備受肯定。

古淖文深感榮幸

他發文指對於任職名譽會長深感榮幸，「能夠成會本會其中一名名譽會長，感到非常榮幸」。他亦希望大眾可以更關注澳門的藝人，「入場嗰刻，有點感動，見到澳門artist人材濟濟，大家都為自己夢想奮鬥同努力。希望大家可以多d留意澳門artist」。