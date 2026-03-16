Kiri T澳門騷唱三首歌就「完場」玩謝觀眾 駕紅色跑車衝入觀眾席：做咗一年帶氧運動

唱作歌手Kiri T(謝曉盈)於上周六在澳門百老匯舞台舉行《Kiri T "Hello Introvert" Live in Macau 2026》。向來以內向「I人」形象深入民心的Kiri T，在演唱會上深入探討內向者的情感世界之餘，更破天荒做出「離譜」之事，包括唱了三首歌就「完場」、再駕着「跑車」衝入觀眾席。

Kiri T開場即玩「假謝幕」

演唱會以「距離」為題，探討內向者（I人）既渴望連結又需要空間的微妙心理。演唱會一開始，Kiri T僅唱出《10,000ft.》及《Fairytale》兩首歌後便向觀眾「謝幕」，令全場嘩然她說：「好希望快啲再同大家見面，送給大家今晚最後一首歌《至少做一件離譜的事》。」唱畢後，她走到台邊的馬路裝置，深情寄語觀眾：「如果你哋都有一件事好想好想去做，又唔傷害人，即使有幾離譜都好，你哋都可以為自己離譜一次。」

Kiri T與「E人」觀眾打字互動

假謝幕過後，Kiri T一連唱出九首歌曲，唱到中段，她隨即在梳化上拿出電腦，在大螢幕上以打字方式與現場的「E人」觀眾互動，鼓勵不論「E」人或「I」人，都可以在演唱會上自由釋放未用盡的「電量」，全場觀眾隨即熱烈鼓掌尖叫。

Kiri T駕紅色跑車衝入觀眾席

全晚高潮莫過於Kiri T突破「I人」界限，在演唱《中暑傷風加失戀x2》時，坐上紅色遙控小跑車，駛入觀眾席，近距離與歌迷握手打招呼。返回舞台後，興奮得喘着氣，大聲說：「多謝大家，好好玩，做咗我一年嘅帶氧運動！」

Kiri T零距離坐觀眾席獻唱

Kiri T的「I人」突破未有就此停步。真·謝幕過後，現場encore聲不絕，Kiri T竟再下一城，直接從後台走到觀眾席坐下，拿起電話在觀眾包圍下唱出《傷心的時候別說話》。席間，她再穿越觀眾席，走到舞台另一邊觀眾席中的「鬼公仔」擺設旁，完全零距離為觀眾獻唱，全場氣氛再次推上高峰。

Kiri T感性剖白接納自我

演唱會尾聲，Kiri T感性分享這些年來接納自己的心路歷程，又坦言演唱會每次與台下互動，最怕是大家沒回應，令台下觀眾即以熱情叫聲和掌聲回應，Kiri T說：「其實呢幾年好接納自己係一個好『I』嘅人，成日都驚呢樣驚嗰樣，但我越來越接納自己，特別係創作音樂嘅時候。好開心身邊有好多好『E』嘅人，因為我哋唔係唔一樣，係互補。不論你係I、E，或者Anyone in between，應承我要好好欣賞自己。想做就去做，至少做一件離譜的事。」

Kiri T自彈自唱盡顯才華

除演繹個人作品外，Kiri T亦重新演繹多首經典歌曲，包括《我不難過》、《任何天氣》及《國際孤獨等級》，並自彈自唱《Fairytale》，盡顯創作才華，為觀眾帶來一個難忘的「I人」狂歡之夜。

