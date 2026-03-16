謝霆鋒為國語歌《推倒重來》作曲兼任MV總導演 親自上陣爆破 被粗蟒蛇纏身畫面震撼眼球

謝霆鋒今日推出全新國語作品《推倒重來》，英文歌名《Evolution》與他的Evolution巡迴演唱會主題互相呼應，以統一的音樂表達，完成一次關於時代、自我與邊界的思考。新歌由霆鋒親自作曲兼監製。

謝霆鋒以「推倒重來」堅持心中團火

今時今日科技發達，AI逐漸融入人類生活，霆鋒將這種感覺放入歌中，以最直白的搖滾節奏，編出人類與科技的交替。即使「推倒重來」，我們內心那團火及堅持，才是至為重要。霆鋒更兼任歌曲MV總導演，他將歌曲概念變成超現實畫面。

謝霆鋒籲擁抱一切迎來陽光

MV前期用了四個月時間籌備，拍攝過程中不乏爆破場面，出名搏命的霆鋒當然親身上陣置身其中。另一幕霆鋒被粗大的白色蟒蛇纏頸，畫面震撼眼球。MV一開始，霆鋒身處一個冷冰冰的機械世界，四周都是機械臂，他拿起結他於科技空間照樣夾band，將歌曲內核具象呈現。隨後機械變成泥土，神奇地長出花草。霆鋒想透過MV表達，無論世界如何冰冷、如何機械化，只要我們擁抱一切，生命的溫度始終可以打破一切，迎來陽光。

霆鋒啟動巡唱陸續登場

除此之外，謝霆鋒《Evolution》巡迴演唱會即將開啓，3月20日至22日深圳站、4月11日至12日武漢站、5月2日至3日成都站、5月30日至31日北京站鳥巢連開兩場，令人期待。