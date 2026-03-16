袁彩雲淡出16年復出養出絕美身材 夏威夷罕騷性感水着超養眼 身上一特徵得天獨厚

1996年港姐季軍袁彩雲與飲食界商人江銘峯結婚17年，二人育有一女12歲，袁彩雲淡出娛樂圈，並移居加拿大生活。袁彩雲近日與友人去夏威夷旅行，大方分享火辣泳照，其狀態引起網民熱議。

袁彩雲狀態不輸當年

袁彩雲在IG限時動態分享一張在海灘拍攝的合照，同框還有四位友人，袁彩雲穿上藍色印花圖案的兩截泳衣，露出自信甜美的笑容。雖然已年屆50歲並育有一女，但袁彩雲身材保養得宜，小腹平坦緊緻，四肢纖幼，完全沒有一絲贅肉，弗爆身材與當年選美時不遑多讓。

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袁彩雲今日（16日）再分享IG限時動態，其下榻的酒店相當豪華，能俯瞰整個泳池和周邊景色。不過影片見到窗外景色，正被狂風吹襲，出現樹木搖晃的景象。袁彩雲以英文寫道：「天啊！我們體驗了一個不一樣的夏威夷」。

袁彩雲婚後生活富泰

袁彩雲婚後過無憂無慮的闊太生活，據悉其夫江銘峯身家逾億，在溫哥華開設多間餐廳，是成功的企業家。而袁彩雲一家人在溫哥華居住的獨立屋，坐擁逾萬呎，家中設有私人花園，袁彩雲又經常周遊列國，今次的夏威夷之旅，可見玩得盡興。另外，已淡出幕前長達16年的袁彩雲早前驚喜宣布復出，但她並非重返熟悉的電視圈而是挑戰舞台劇，將參演加拿大音樂舞台劇《唔該，轉彎有落》。她於官方發布的宣傳照及影片可見，袁彩雲顏值依然在線，舉手投足更散發少女味，毫不似50歲的「退圈人」。

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