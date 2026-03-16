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李帝勳下月30日襲港賀出道20年 寵粉設特別限定環節大派福利 全場可參與擊掌

影視圈
更新時間：17:15 2026-03-16 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-16 HKT

大熱韓劇《模範的士3》人氣男星李帝勳將於下月30日（星期四）晚上7時正，在旺角麥花臣場館舉行《Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING》香港站，這也是他慶祝入行20周年的重頭活動。票價分別為$1799（VVIP）、$1299（A-VIP）和$899（B-VIP）三種，今日（16日）中午12時正開始在Cityline公開發售。屆時李帝勳將帶來一連串精心安排的節目和福利，在麥花臣場館內與粉絲分享他入行20周年的喜悅。

李帝勳優先訂票火速售罄

是次活動的優先訂票已全部售罄，大會得悉此好消息後感到非常振奮，並即時告知李帝勳經理人公司這個喜訊。為了答謝香港粉絲對李帝勳的支持，大會正構思能否在香港站加插特別限定環節，詳情待與經理人公司確認後，將盡快透過官方渠道公布。

李帝勳見面會全場可參與擊掌會

大會早前公開是次見面會的香港站座位圖和粉絲福利詳情，全場觀眾均可參與擊掌會及獲取數碼簽名海報。部分幸運兒更有機會獲得包括迷你訪談、與李帝勳合照、與李帝勳拍攝寶麗來並附親筆簽名，以及親筆簽名海報等不同福利，務求令大家滿載而歸，度過一個愉快難忘的假期前夕。

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